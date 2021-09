„Kontrola”. Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu kontrowersyjnego serialu. Kiedy premiera?

„Kontrola” to serial autorstwa Nataszy Parzymies, która jest studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej. Pierwszy sezon „Kontroli” poruszył miliony widzów na całym świecie.

„Kontrola”. 2. sezon na Player Original

Serial opowiada o burzliwej miłości dwóch dziewczyn we współczesnej Warszawie. W nowym sezonie los ponownie krzyżuje drogi Majki i Natalii. Natalia musi zmierzyć się z zawirowaniami w swoim związku, a Majka planuje wyjechać na studia do Hiszpanii. Mimo to decydują się zawalczyć o łączące je uczucie. Twórczyni serialu zapewnia, że nowe odcinki będą jeszcze bardziej intensywne i przepełnione emocjami. – Nie mogę się doczekać, jak widzowie zareagują na dalsze losy Majki i Natalii, szczególnie że ich świat się powiększa, dochodzą nowe postaci i wątki – powiedziała Natalia Parzymies.

– Nie boimy się wyzwań, widzom Playera coraz częściej będziemy proponować odważne projekty. Jednym z nich będzie kontynuacja najpopularniejszego na świecie polskiego serialu „Kontrola”. Tym razem głos oddajemy młodym i zdolnym twórcom, by z ich perspektywy opowiedzieć historię dwóch bohaterek i próby kontrolowania uczucia, które je połączyło – powiedział Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl, W rolach głównych ponownie zobaczymy Adriannę Chlebicką i Ewelinę Pankowską. Towarzyszyć będą im między innymi Cezary Żak, Adrianna Biedrzyńska i Michalina Robakiewicz.

