„Kuchenne Rewolucje”. „Tatuś to mój mężczyzna”. Gessler oburzona słowami 46-latki

Żyrardów to miasto leżące w zachodniej części Mazowsza. W samym centrum miejscowości leży Cafe Filiżanka i wbrew mylącej nieco nazwie nie jest to kawiarnia, a restauracja. Od dwunastu lat prowadzi ją 46-letnia Aneta. Gastronomia była jej pasją i wielkim marzeniem. Dla tego marzenia rzuciła przed laty bezpieczną i dobrze płatną pracę w biurze. Początkowo serwująca domowe obiady restauracja pani Anety cieszyła się popularnością, ale z czasem mieszkańcy Żyrardowa zaglądali tu coraz rzadziej. Pandemia rozłożyła lokal na łopatki.

Pogrążonej w kłopotach finansowych i rozpaczy Anecie pomaga jej ukochany tata Zbyszek. Dla kobiety kochający ojciec jest ogromnym wsparciem. – A to córka? Nie żona? – dopytywała Gessler, która po degustacji zaprosiła Anetę na szczerą rozmowę. Właścicielka restauracji stwierdziła, że jej „dzieckiem” jest jej lokal. – Kogo kochasz nad życie? – pytała prowadząca „Kuchenne Rewolucje”. – Tatusia i mamusię. To jest mój mężczyzna. Kochałam i kocham tatusia. I szukam mężczyzny, który będzie podobny do taty – stwierdziła Aneta. W odpowiedzi Magda Gessler stwierdziła, że to „szaleństwo” i przekonywała kobietę, że „tata to tata”. – To jest czas, aby zacząć szukać partnera na życie, a nie tylko miejsca. Bo to miejsce nigdy nie będzie dobrze żyło, jeśli tobie nie będzie naprawdę dobrze – podkreślała.

Po kilku tygodniach od rewolucji Magda Gessler wróciła sprawdzić, jak radzi sobie Bigosu Czar. Zastała nie tylko rewelacyjną kuchnię, ale też szczęśliwych pracowników. – To jest cymes. Dawno nie miałam takiej radości – mówiła restauratorka o daniach. Aneta przyznała, że restauracja ma ogromny ruch, a w jej życiu pojawiła się miłość.

Czytaj też:

Trudny QUIZ do porannej kawy. Wiedza ogólna się przyda