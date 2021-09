Rihanna sprzedaje swój dom na wzgórzach Hollywood. Zobaczcie, jak mieszkała

Robyn Rihanna Fenty kupiła dom w Los Angeles w 2017 roku za 6,8 mln dolarów. Nie spędziła w nim jednak dużo czasu, ponieważ niedługo po tym, jak się tam wprowadziła, doszło do włamania. Mężczyzna przeskoczył wysokie mury, zdołał dostać się do posiadłości i spędzić w niej noc. Na szczęście piosenkarki nie było wówczas w domu. Kilka miesięcy później doszło do drugiej próby włamania, po czym Rihanna zdecydowała się wyprowadzić z rezydencji.

Rihanna w 2018 roku próbowała sprzedać dom za 7,5 mln dolarów, jednak później wycofała tę ofertę z rynku. Później wynajęła posiadłość za 35 tys. dolarów miesięcznie. Teraz znów można kupić dom na stałe, jednak już za nieco wyższą cenę - 7,8 mln dolarów.

W dwóch budynkach na terenie działki (domu głównym i domku dla gości) jest w sumie sześć sypialni, osiem pełnych i dwie niepełne łazienki oraz kilka eleganckich salonów i jadalni. Jak to w domach gwiazd, obowiązkowo znajduje się w środku sala kinowa, a na zewnątrz ogromny basen. Zdjęcia domu możecie obejrzeć w naszej galerii.

