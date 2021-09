We wrześniu w Telewizji Polskiej wystartował nowy program „You Can Dance – Nowa Generacja”. Show prowadzą Ida Nowakowska i Roksana Węgiel, a w skład jury wchodzi Agustin Egurrola, Michał „Misha” Kostrzewski, czyli brat Małgorzaty Rozenek oraz Klaudia Antos.

Jurorka „You Can Dance – Nowa Generacja” tańczy u Rihanny i Jennifer Lopez

Klaudia Antos jest zawodową tancerką i choreografką. W 2016 roku wzięła udział w programie „You Can Dance”, gdzie zajęła ósme miejsce, a dwa lata później wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by rozwinąć swoją karierę. Udało się. Młoda gwiazda wystąpiła już u boku takich sław, jak Jennifer Lopez na SuperBowl i tańczyła na pokazie mody marki należącej do Rihanny. Obok Antos na wybiegu pojawili się Ricky Martin, Adriana Lima, Emily Ratajkowski i Irina Shayk.

Antos wspomniała że przygotowania do show były ciężkie. – Wielogodzinne, codzienne próby trwały około trzech tygodni i były niezwykle wyczerpujące fizycznie. Ze względu na zdjęcia do „You Can Dance – Nowa Generacja” do Stanów Zjednoczonych dotarłam trzy dni po rozpoczęciu przygotowań, więc musiałam nadrobić zaległości. Na scenie wystąpiłam w trzech strojach, a sam pokaz był wyjątkowym i trudnym w realizacji projektem – przyznała tancerka.

