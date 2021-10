Super Bowl 2022. Największe gwiazdy hip-hopu wystąpią na Halftime Show

Co roku Super Bowl jest nie tylko gigantycznym wydarzeniem sportowym ale także wielkim show medialnym. W sieci pojawiły się już pierwsze komentarze artystów, w których dziękują za wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest występ podczas Halftime Show. „Możliwość występu na koncercie Super Borl Halftime i na własnym podwórku przyniesie z pewnością największe emocje w mojej karierze. Jestem wdzięczny Jay-Z, Roc Nation, NFL, Pepsi a także Snoop Doggowi, Eminemowi, Mary J. Blige i Kendrickowi Lamarowi za przyłączenie się do mnie w tej niezapomnianej chwili” – napisał w mediach społecznościowych Dr. Dre.

Jay-Z, któremu NFL powierza doradztwo przy wydarzeniach muzycznych, okrzyknął, że ogłoszony line-up pokazuje, że „historia tworzy się na naszych oczach”.

– Artyści tacy jak Dr. Dre i Snoop Dogg byli na czele rewolucji hip-hopowej na Zachodnim Wybrzeżu, więc wielkim zaszczytem jest to, że możemy sprowadzić ich z powrotem do Los Angeles, gdzie wszystko zaczęło się u boku Eminema, Mary J. Blige i Kendricka Lamara. To okaże się być epicką, niezapomnianą celebracją wpływu, jaki ma dziś na świat hip-hop – powiedział Todd Kaplan, wiceprezes ds. marketingu w Pepsi.

instagramCzytaj też:

Festiwal Kamera Akcja 2021 rozpoczęty. O takim początku święta filmu marzyli kinomani