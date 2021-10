Sportowe pytanie zaskoczyło uczestnika „Milionerów”. Znasz na nie odpowiedź?

W ostatnim odcinku „Milionerów” grę rozpoczął Maciej Toroń z Krakowa. Na co dzień pracuje jako radca prawny i marzy o przeprowadzce do Barcelony. Pierwsze trudności pojawiły się przy pytaniu za 20 tys. złotych.

„Milionerzy”. Jeśli obszar półkola bez szarży, to:

A) w pływaniu synchronicznym

B) w koszykówce

C) w siatkówce

D) w piłce nożnej

Gracz poprosił o pomoc publiczność, ponieważ nie był pewien żadnej odpowiedzi. 70 proc. widzów zgromadzonych w studiu postawiło na odpowiedź B. Maciej Toroń również wybrał tą odpowiedź i wygrał 20 tys. złotych. Uczestnik miał także problemy z odpowiedzią na pytanie za 75 tys. złotych.

„Milionerzy”. Montreal leży na wyspie:

A) na Rzece Świętego Wawrzyńca

B) na Oceanie Spokojnym

C) na Oceanie Atlantyckim

D) na jeziorze Michigan

Uczestnik rozważał skorzystanie z koła ratunkowego – telefonu do przyjaciela – jednak ostatecznie postanowił zaryzykować i zaznaczył odpowiedź D. Okazała się ona błędna. – Wyspa Montreal jest najludniejszą słodkowodną wyspą świata. Leży na niej miasto Montreal, drugie co do wielkości w Kanadzie i 14 innych. Na Rzece Świętego Wawrzyńca – wyjaśnił Hubert Urbański. Maciej Toroń wyszedł ze studia z gwarantowaną nagrodą – 40 tys. złotych.

Czytaj też:

Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Przy ósmym pytaniu mogą się pojawić problemy!