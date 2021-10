Woody Harrelson wdał się w bójkę w barze. „Działał w samoobronie”

Policja wydała już oświadczenie w sprawie, z którego wynika, że mężczyzna rzucił się na Harrelsona po tym, jak ten zwrócił mu uwagę, aby usunął zdjęcia, które zrobił z ukrycia 60-latkowi i jego córce, gdy spędzali czas w Top of the Gate – barze koktajlowym w Waszyngtonie. Sprawca miał próbować złapać aktora za szyję, a następnie rzucić się na niego. Wówczas Harrelson prewencyjnie go uderzył, aby ten nie zdążył zadać pierwszego ciosu.

Sprawca ataku na aktora miał być pijany i po tym, jak aktor go uderzył, zbiegł z miejsca zdarzenia i zamknął się w pokoju hotelowym. Tam został znaleziony przez policję i zatrzymany.

Całą sytuację widziało wielu klientów baru, którzy złożyli stosowne zeznania. Policja nie podaje tożsamości sprawcy, ponieważ jasne jest, że usłyszy on zarzuty.

Woody Harrelson

60-letniemu aktorowi i producentowi uznanie przyniosła kreacja Mickeya Knoxa w dramacie kryminalnym Olivera Stone'a „Urodzeni mordercy” z 1994 roku według scenariusza Quentina Tarantino. Za rolę wydawcy pornograficznych czasopism Larry’ego Flynta w biograficznym filmie Milosa Formana „Skandalista Larry Flynt” (1996) zdobył nominację do Złotego Globu i Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Później grał w hitach takich jak: „Cienka czerwona linia” (1998), „Dwóch gniewnych ludzi” (2003), „To nie jest kraj dla starych ludzi” (2006) braci Coen, „Zombieland” (2009), „W imieniu armii” (2009) czy „Brudny glina” (2011). Harrelson kojarzony jest także z rolami serialowymi, w tym 1. sezonie „Detektywa”, w którym zagrał u boku Matthew McConaugheya. Kolejną nominację do Oscara przyniósł mu film „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”.

