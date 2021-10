Katarzyna Dowbor i jej ekipa dokonali niemożliwego. Tak zmienił się dom potrzebującej rodziny!

Synek małżeństwa ma poważne problemy zdrowotne

Marzące o założeniu rodziny małżeństwo przeżyło wiele trudnych chwil. – Pierwszą ciążę straciłam. Odczekaliśmy chwilę i pojawił się Tymek. Ciąża rozwijała się prawidłowo, ale nagle trafiłam do szpitala. Tymek urodził się w dwudziestym piątym tygodniu jako skrajny wcześniak, z dużą niedowagą i dużymi powikłaniami. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Ma uszkodzony wzrok i słuch, nie porusza się samodzielnie, karmiony jest dojelitowo – opowiadała podczas programu pani Wioletta.

Niecałe dwa lata temu na świat przyszedł Ignaś – drugi synek pary, który na szczęście jest zdrowy. Pana Rafała, który jest kierowcą, często nie ma w domu. – Wiola jest super matką. Jest mocną kobietą, bo ja czasami wysiadam – chwalił żonę mężczyzna.

W jakich warunkach mieszkała rodzina?

Czteroosobowa rodzina mieszkała na 20 metrach kwadratowych. Pani Wioletta i pan Rafał szukali innego miejsca i dowiedzieli się o przetargu na lokal w tym samym budynku. Postanowili go kupić. To jednak nie nadawało się kompletnie do natychmiastowego wprowadzenia. Nie było podłóg, tynków, okien czy ogrzewania. Nie była rozprowadzona instalacja elektryczna, a dach nadawał się do wymiany. – Chcieliśmy to wyremontować własnymi siłami, ale nas to przerosło – przyznała pani Wioletta.

Ekipa programu w zaledwie pięć dni dokonała w domu niemożliwego. Efekty remontu możecie zobaczyć w naszej galerii.

Czytaj też:

