Paul McCartney nazwał Rolling Stones cover bandem. Mick Jagger mu odpowiedział

Zespół The Beatles powstał w 1960 roku. W jego skład wchodzili John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Mimo ogromnej popularności i sukcesów na całym świecie formacja zakończyła swoją działalność po dziesięciu latach. Z kolei grupa The Rolling Stones założona została zaledwie dwa lata po Beatlesach i istnieje do dnia dzisiejszego.

Paul McCartney kontra Mick Jagger

W jednym z ostatnich wywiadów McCartney wypowiedział się na temat działalności muzycznej The Rolling Stones . – Nie jestem pewien, czy powinienem to powiedzieć, ale The Rolling Stones to bluesowy zespół coverujący. Tym właśnie są Stonesi – stwierdził artysta w rozmowie z „The New Yorker”. Nie był to pierwszy raz, kiedy dawny członek Beatlesów umniejszał talent muzyków The Rolling Stones.

– Zawsze powtarzam, że Stonesi to doskonały zespół. Obserwuję ich, gdy tylko mam okazję. Ale oni są zakorzenieni w bluesie, więc wszystkie utwory, które nagrywali, były bluesowe. My odcisnęliśmy większe piętno na muzyce – mówił McCartney zaledwie rok temu.

Na odpowiedź Micka Jaggera nie trzeba było długo czekać, choć artysta zrobił to w sposób dość żartobliwy podczas koncertu na stadionie SoFi w Los Angeles. – Paul McCartney jest tutaj i zamierza nam pomóc. Dołączy później do naszego cover bandu – ironizował ze sceny muzyk.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Trudne zadania w gospodarstwie i pierwsze sceny zazdrości