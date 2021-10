Są pierwsze recenzje „Eternals”. „To nie jest to film Marvela. To film Chloe Zhao”

„Eternals” wyreżyserowała Chloe Zhao, zdobywczyni Oscara za „Nomadland”. W filmie, który wchodzi w skład IV Fazy Marcel Cinematic Universe, występują między innymi: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek i Angelina Jolie. Film opowiada historię nieśmiertelnej rasy, która została stworzona przez Celestiali i wysłana na Ziemię, aby chronić ludzi przed inną rasą, Deviantami.

W Polsce film „Eternals” zadebiutuje 5 listopada 2021 roku i będzie dostępny w kinach przez 45 dni, zanim trafi na platformę Disney+. Embargo na recenzje nowego filmu Marvela zostanie zniesione 24 października, jednak na Twitterze pojawiły się już pierwsze opinie na jego temat, autorstwa dziennikarzy, którzy byli obecni na oficjalnej premierze. Co piszą?

„»Eternals« Marvela jest spektakularnie dziwny i bogaty w mitologię MCU, która sprawia, że czujesz się pochłonięty. To naprawdę orzeźwiające. W filmie jest słodko-gorzka nuta, którą można wyczuć w ujęciach zachodu słońca – wyraźny klimat Chloe Zhao. Jest uduchowiony i przemyślany” – napisał o obrazie Erik Davis z Rotten Tomatoes.



„»Eternals« jest zaskakujący, epicki, piękny ale i zbity. Czasami mamy do czynienia z dużymi huśtawkami, czasami wydaje się jakby to był film DC (co nie jest zarzutem), innym razem, że jest to zupełnie inne ujęcie na produkcje o superbohaterach” – ocenił Peter Sciretta ze Slash Film.



„Film to istne arcydzieło! Naładowany adrenaliną od samego początku, ale także pełen serca i humoru! Rozwali ci głowę! Ukłon w stronę komiksów ale i całkowicie wyjątkowa, niespotykana historia. Te napisy końcowe są całkowitą świeżością” – stwierdziła Tessa Smith z Screen Rant.



„Dzięki rozległym wizualizacjom stworzonym przez Chloe Zhao i obsadą, która wydaje się być przeznaczona do MCU, »Eternals« nie przypomina żadnego innego filmu Marvela. Tak wiele świetnych zwrotów akcji i chemia między aktorami naprawdę sprawiają, że ten film jest po prostu wart obejrzenia” – przekazała Nora Dominick z BuzzFeed.



„W filmach Marvela najbardziej lubię to, jak konsekwentnie udaje im się znaleźć nowe sposoby na opowiadanie historii. »Eternals« jest pięknie nakręcony i wygląda zupełnie inaczej niż poprzednie filmy MCU. Historia zaskoczyła mnie kilkoma zwrotami akcji. Sceny po napisach są wspaniałe” – podał Steven Weintraub z Collidera.



„»Eternals« jest prawdopodobnie najbardziej ambitnym filmem Marvela, jaki kiedykolwiek powstał. Ale największym komplementem, jaki mogę poczynić jest to, że nie jest to film Marvela. To film Chloe Zhao" – napisał Brian Davids z The Hollywood Reporter.

