10. rzeczy, których mogliście nie wiedzieć o serialu „M jak Miłość”

Dzięki „M jak Miłość” zwanej popularnie „Emką”, wielką karierę telewizyjną zrobili między innymi Katarzyna Cichopek, Rafał Mroczek i Marcin Mroczek. Choć żadne z nich nie ma wykształcenia aktorskiego, to partnerowali tak wybitnym artystom, jak Witold Pyrkosz, Teresa Lipowska, czy Małgorzata Kożuchowska. Serial cieszy się niesłabnącą od lat popularnością, ale czy wiecie o nim wszystko? Oto 10. ciekawostek, które dla Was zebraliśmy.

Wszystko zaczęło się od ... „Klanu”



„M jak miłość” powstał na fali popularności innego serialu, a mianowicie „Klanu”. Telewizja Polska uznała, że skoro Polacy tak pokochali rodzinę Lubiczów, to na pewno zapałają równie dużą sympatią do rodu Mostowiaków.



Piosenka



Do 844 odcinka utworem z czołówki serialu była piosenka „M jak miłość” w wykonaniu Wojciecha Gąsowskiego. Gdy produkcja zmieniła ją na „Nie pytaj o miłość” Beaty Kozidrak, widzowie byli rozżaleni i przez długi czas domagali się powrotu pierwszej piosenki.



Jacek Poniedziałek czy Robert Moskwa?



W rolę Rafała, partnera Marty Mostowiak wcielił się Jacek Poniedziałek. O tę rolę ubiegał się również Robert Moskwa, który ostatecznie zagrał doktora Rogowskiego.



Serial miał zniknąć z telewizji



Po emisji pierwszego sezonu włodarze TVP nie byli zadowoleni z wyników oglądalności i zastanawiali się, czy nie zdjąć serialu z anteny. Postanowili jednak dać mu jeszcze jedną szansę. I słusznie. „M jak miłość” zdobył rzeszę fanów i do dziś cieszy się sympatią widzów.



Odcinek



Jeden odcinek serialu nagrywa się około 50 godzin!





Bliźniacy



Marcin i Rafał Mroczek od początku serialu wcielają się w postać Piotra i Pawła Zduńskich. Jednak to nie oni zostali wybrani podczas zdjęć próbnych. Role miały trafić do innych bliźniaków, którzy jednak zrezygnowali ze względu na konieczność dojazdów do Warszawy.



Maria Rogowska



W roli Marii Rogowskiej produkcja chciała obsadzić Danutę Stenkę. Aktorka jednak nie chciała na tak długo czas wiązać się z jednym serialem i ostatecznie w postać Marii od pierwszego odcinka wciela się Małgorzata Pieńkowska.



Dom w Grabinie



Piękna, wiejska posiadłość rodu Mostowiaków w Grabinie nie istnieje. Jest to tak naprawdę hala zdjęciowa znajdująca się w Orzeszynie.



Barbara Kurdej-Szatan



Barbara Kurdej-Szatan miała wcielić się w postać Małgosi Mostowiak po tym, jak Joanna Koroniewska zrezygnowała z roli. Jednak po długich namysłach produkcja zdecydowała się obsadzić Kurdej-Szatan w roli nowej bohaterki, wierząc, że Koroniewska może jeszcze zmienić zdanie.



Śmierć w kartonach



Scena, w której Hanka, czyli Małgorzata Kożuchowska ginie w kartonach, przeszła do historii. Choć całość wcale nie wyglądała dramatycznie, a wręcz nieco śmiesznie, to scena wcale nie była łatwa do nakręcenia. Ekipa pracowała nad nią 10 godzin przy dużym mrozie.



Aneta Zając



Gwiazda „Pierwszej miłości” również miała pojawić się w Grabinie. Aneta Zając starała się o rolę Klary Sobieszczańskiej, jednak ostatecznie w bohaterkę wcieliła się inna aktorka.



Filmowe triki



Pomieszczenia, które udają domy i mieszkania bohaterów, znajdują się w hali zdjęciowej. I tak na przykład dom Mostowiaków dzieli od ich ogrodu aż 15 kilometrów, zaś odległość z mieszkania Marty Mostowiak do domu jej rodziców to zaledwie 4 metry.Czytaj też:

