„Dziewczyny z Dubaju”. Uroczysta premiera filmu przyciągnęła gwiazdy. Pojawiła się też... Doda z kartonu

Na premierze filmu „Dziewczyny z Dubaju” gościły gwiazdy takie jak: Olga Kalicka, Katarzyna Sawczuk, Paulina Gałązka, Katarzyna Figura czy Giulio Berruti i Andrea Preti. Zabrakło samej Dody, jednak zamiast niej na ściance pojawiła się jej kartonowa podobizna, z którą pozowali aktorzy i inni zaproszeni na wydarzenie. Stylizacje, jakie gwiazdy wybrały na to wydarzenie, obejrzycie w naszej galerii.

O czym jest film „Dziewczyny z Dubaju”?

Film opowiada o losach Emi. To młoda i ambitna dziewczyna, która marzy o luksusowym życiu. Decyduje się zostać ekskluzywną damą do towarzystwa i na prośbę arabskich szejków zaczyna werbować do pracy polskie celebrytki, modelki, aktorki i zwyciężczynie konkursu miss piękności. Niestety realia ich wyjazdów mają też swoją mroczną stronę.

Film oparty jest na książce Piotra Krysiaka pod tym samym tytułem, która wywołała ogromne kontrowersje. Jej autor dokładnie opisał proceder werbowania celebrytek do towarzystwa arabskich szejków oraz sposób, w jaki spędzały czas i zarabiały ogromne pieniądze. Książka była oparta na faktach, jednak Krysiak nie ujawnił w niej żadnych nazwisk, wiedząc, że to mogłoby zniszczyć życie wielu osób.

Obsada i twórcy

W „Dziewczynach z Dubaju” występują między innymi: Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Józef Pawłowski, Anna Karczmarczyk, Beata Ścibakówna, Jan Englert i Katarzyna Figura. W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy — Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Film wyreżyserowała Maria Sadowska – autorka obsypanego nagrodami obrazu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn, znany z produkcji takich jak „Listy do M”. czy „Planeta Singli”.

