Michał Wiśniewski szykuje nowe reality-show. „Muszę wziąć się do roboty”

W 2003 roku rodzina Wiśniewskich przeprowadziła się do willi w podwarszawskim Józefowie, gdzie zamontowano wiele kamer. Program „Jestem jaki jestem” miał na celu pokazanie „ludzkiej twarzy kontrowersyjnego Michała Wiśniewskiego”. Pierwszą edycję show emitowano codziennie. Druga była nadawana tylko w sobotnie wieczory.

Wiśniewski: Znów zaczynam od zera

W tym roku Michał Wiśniewski doczekał się wraz ze swoją żoną Polą synka – to piąte dziecko lidera Ich Troje. – Mam 50 lat, kochającą rodzinę, wielu oddanych ludzi wokół i znów zaczynam od zera. W tym roku urodził się Falco, duma moja i całej naszej rodziny. Cieszę się, że moje dzieci znów widzą mnie szczęśliwego. Skończyła się moja upadłość, co jest dla mnie ważne, bo tłumaczenie się z tego, że jesteś bankrutem, jest megasłabe – przyznał artysta w rozmowie z „Party” i zdradził, że przygotowuje nowe reality-show.

Lider Ich Troje: W końcu muszę wziąć się do roboty

22-odcinki programu mają pokazywać proces budowy domu przez Michała Wiśniewskiego dla swojej rodziny. – W końcu muszę wziąć się do roboty i zbudować dla nas obiecany dom. Przygotowuję 22-odcinkowy projekt programu, w którym pokażę, jak to zrobić podstaw, ale mam wielu partnerów, którzy mi w tym w pomogą – zapowiedział w wywiadzie. Jak mówił, jego fani zobaczą go w roli „budowlańca ale też psychologa”. – Ale przede wszystkim faceta, który po upadku stanął na nogi. Będzie też trochę prywaty, bo pracujemy nad tym programem całą rodziną. Czuję się wolny i ta wolność powoduje, że chce mi się wszystkiego z podwójną siłą – zadeklarował w rozmowie z „Party” Wiśniewski.

