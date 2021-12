Pożar w Alvernia Planet w Małopolsce. Przerwane zdjęcia do kultowej produkcji Netfliksa

30 listopada w godzinach wieczornych w Alvernia Planet w Nieporazie w powiecie chrzanowskim w województwie małopolskim wybuchł pożar. Ogniem objęta została jedna z największych kopuł, w której zapaliła się scenografia, a także m.in. garderoby znajdujące się na antresoli. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 100 strażaków z 26 zastępów. Straty są ogromne, ponieważ wnętrze budynku dostało doszczętnie zniszczone.

Netflix kręcił w Polsce „Barbarzyńców”

„Polska The Times” przekazała, że w studiu w ostatnich miesiącach kręcono drugi sezon „Barbarzyńców”, niemieckiego kultowego serialu Netfliksa. Do zakończenia zdjęć pozostało zaledwie trzy dni. W głównych rolach w produkcji grają niemieccy aktorzy, Polacy pełnią rolę statystów. „Barbarzyńcy” mają trafić na Netfliksa w 2022 roku.

Alvernia Planet - co to jest?

Alvernia Planet to największe i najbardziej nowoczesne studio filmowe w Polsce. Kompleks, który powstał w 2000 roku składa się z trzynastu kopuł o powierzchni 13 tys. metrów kwadratowych. To właśnie do tej wytwórni należą m.in. filmy takie jak „Gorejący krzew” Agnieszki Holland czy „Essential Killing” Jerzego Skolimowskiego. W Alverni powstało także wiele innych produkcji m.in. „Bogowie”, „Drogówka”, „Disco Polo” czy „Miasto 44”. To również w tym miejscu swoje nagrania przygotowywali m.in. Krzysztof Penderecki, Natalia Kukulska czy Grzegorz Turnau.

Właścicielem studia od 2017 roku jest spółka Gremi Media Grzegorza Hajdarowicza.

Czytaj też:

Chorzów. Ogromny pożar zakładów chemicznych Novichem. W akcji kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej