Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Lista premier

W tym tygodniu na Netflix pojawią się dwa filmy, które z pewnością są warte uwagi widzów – „Niewidzialny człowiek” z Elizabeth Moss oraz „Niewybaczalne” z Sandrą Bullock. Poza tym będziemy mogli obejrzeć kilka świątecznych propozycji oraz kontynuacje znanych, lubianych seriali. Sprawdźcie, na co musimy jeszcze w tym tygodniu poczekać, a co możemy zobaczyć już dziś.

„Dawid i elfy” – 6 grudnia

Znużony ciągłą pracą na najwyższych obrotach elf ucieka do świata ludzi, aby na nowo poczuć magię świąt. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel.



„Titans”, sezon 3. – 8 grudnia

Usiłujących trzymać się razem Tytanów torturuje Red Hood, tajemniczy nowy wróg, którego celem jest raz na zawsze zniszczyć Gotham City.





„Niewidzialny człowiek” – 9 grudnia

Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



„Dzieciak z Asakusy” – 9 grudnia



Zanim zdobył popularność, Takeshi Kitano zaczynał jako pomocnik legendarnego komika Fukami. Jednak podczas, gdy on rośnie w sławę, jego mentor podupada na zdrowiu.



„Niewybaczalne” – 10 grudnia

Była osadzona, doświadczająca odrzucenia ze strony lokalnej społeczności, desperacko poszukuje młodszej siostry w nadziei na odkupienie.



„Twoja nieznajoma” – 10 grudnia



Romans o dorastaniu z gwiazdami mediów społecznościowych Ralfem i Annie Cabello w rolach głównych.



„Król tygrysów: Historia Doca Antle'a” – 10 grudnia



Ten serial dokumentalny z serii "Król tygrysów" analizuje zarzuty o wykorzystywanie seksualne, przemoc i nadużycia kierowane pod adresem Bhagavana "Doca" Antle'a.



„Nie z mojej ligi” – 10 grudnia



Przemiła, ale niezręczna towarzysko kobieta z rzadką wadą genetyczną ma dość randek w towarzystwie najlepszych przyjaciół. Postanawia więc znaleźć prawdziwą miłość.



„Jak zepsuć święta 2” – 10 grudnia



Komedia rodzeństwa Ramaphakela („Seriously Single”). W rolach sióstr Thando Thabethe i Busisiwe Lurayi.



„Emma” – już dostępny

Emma większość czasu spędza na swataniu ludzi, których spotyka na swojej drodze, ale sama nie chce wychodzić za mąż. A przynajmniej nie prędko.



„Park Jurajski: Obóz Kredowy”, sezon 4. – już dostępny

Obozowicze wydostają się z Isla Nublar tylko po to, by w następnej chwili znaleźć się na wybrzeżu nieznanej ziemi, pełnej niebezpieczeństw i pilnie strzeżonych tajemnic.



„Dom z papieru”, 2. połowa 5. części – już dostępny

Osaczony profesor zaciekle walczy o najwyższą stawkę. Chce zdobyć złoto, ale, co ważniejsze, wydobyć swój zespół z tarapatów.



„Wieczny singiel” – już dostępny

Peter prosi najlepszego przyjaciela, aby udawał jego chłopaka podczas świątecznego wyjazdu do domu, jednak ich plan i uczucia zmieniają się, gdy do akcji wkracza rodzina.



„Zagubieni w kosmosie” – już dostępny

W pełnym akcji sezonie finałowym Robinsonowie muszą wykazać się nieziemską wolą przetrwania, aby połączyć siły i uchronić Alfa Centauri przed inwazją robotów.



„Psie pazury” – już dostępny

Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.



„Chłopiec zwany Gwiazdką” – już dostępny



Zdeterminowany młody Nikolas odkrywa swoje przeznaczenie w zamieszkanym przez elfy magicznym świecie, gdzie przyszło mu szukać ojca i nadziei. Czytaj też:

Od Spider-Mana do Freda Astaire'a. Tom Holland wcieli się w legendarnego tancerza