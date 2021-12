Jason Derulo wystąpi podczas Sylwestra Marzeń TVP2. Marianna Schreiber komentuje

Tegoroczna zabawa sylwestrowa Telewizji Polskiej odbędzie się w Zakopanem. Już wcześniej ogłoszono, że podczas imprezy wystąpią między innymi Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roksana Węgiel czy Sławomir. W sumie na scenie pojawić się ma około 30 gwiazd. Dziennik "Fakt" informował także, że widzowie usłyszą m.in. największe przeboje Abby w wykonaniu zespołu Abba Arival.

Jason Derulo wystąpi podczas Sylwestra Marzeń TVP2

Do tej pory w ścisłej tajemnicy trzymane były nazwiska gwiazd międzynarodowych, które mają wystąpić podczas Sylwestra Marzeń. Teraz Jacek Kurski ogłosił pierwszą z nich. "Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa – amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo" – napisał na Twitterze prezes Telewizji Polskiej, dodając do ogłoszenia wideo artysty. "Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem. TVP" – dodał.

Internauci wściekli, Schreiber pyta, ile to będzie kosztowało

Pod ogłoszeniem Kurskiego pojawiła się już masa komentarzy. Większość internautów zwraca uwagę na fakt, że Telewizja Polska organizuje koncert masowy w szczycie pandemii koronawirusa. W sprawie wypowiedziała się także żona jednego z polityków PiS Marianna Schreiber, zastanawiając się, ile to będzie kosztowało.

Sylwester Marzeń TVP2 – o której start imprezy?

Sylwester Marzeń z Dwójką został zaplanowany na piątek, 31 grudnia 2021 roku. Transmisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:00 na antenie TVP2.

