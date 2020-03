Rita Wilson i Tom Hanks wspierają innych chorych. Stworzyli na Spotify playlistę „Quarantunes”

Tom Hanks pokazał na swoim Instagramie nowe zdjęcie z miejsca, w którym przebywa wraz ze swoją żoną, odbywając kwarantannę z powodu zakażenia się koronawirusem. Widać na nim kanapki z Vegemite – przysmakiem australijskim (pasta z drożdży i warzyw), wodę i małego pluszaka – kangura. „Dziękujemy tym, co niosą pomoc. Dbajcie o siebie i o innych” – napisał aktor.

Rita Wilson stworzyła z kolei listę na platformie Spotify o nazwie „Rita Wilson's Quarantunes” . Dodała na niej piosenki o tytułach takich jak: „Lonely People” (pol. „Samotni ludzie” ), „Dancing with Myself” (pol. „Tańcząc z samym sobą” ), „I Will Survive” (pol. „Przetrwam” ), „Survivor” (pol. „Ocalały” ), „Night Fever” (pol. „Nocna gorączka” ) czy „Don't Stand So Close To Me” (pol. „Nie stój tak blisko mnie” ). Lista jest najwyraźniej bardzo popularna, ponieważ na Instagramie aktorka pokazała wiele wpisów od ludzi, którzy także przebywają w kwarantannie i dziękują jej za to zabawne przedsięwzięcie.

