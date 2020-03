Rita Wilson rapuje odbywając kwarantannę. To jedna z najlepszych rzeczy, które dziś zobaczysz

„Czyste szaleństwo na kwarantannie. Zobaczcie, żeby uwierzyć” – napisała Rita Wilson w opisie do opublikowanego nagrania. Na początku widzimy na nim aktorkę, która czyta książkę science-fiction „Gra Endera” Orsona Scotta Carda, aby zaraz dać się porwać muzyce i rapować równo z wykonawcą. Utwór to „Hip Hop Hooray” grupy Naughty by Nature z 1992 roku.

Uwierzcie nam – warto obejrzeć filmik i usłyszeć, jak Wilson mówi: „You drew a picture of my morning/But you couldn't make my day” (pol. „Narysowałeś mi obraz mojego poranka, ale nie potrafiłeś zrobić mi dnia” ). Tom Hanks, mąż aktorki, nie pojawia się na nagraniu, jednak Wilson kilka razy podnosi wzrok i uśmiecha się do kogoś rapując.

W kolejnym wstawionym na Instagram nagraniu Wilson podaje swój numer telefonu i zapewnia, że „tak, to właśnie ona” . „Napisz do mnie, żebym mogła Ci powiedzieć, co zamierzam robić, gdy będę w Twoim mieście (kiedy będziemy mogli opuścić nasze domy). Możemy pozostać w kontakcie. Mam na myśli, nierzeczywisty kontakt. Dystansowanie społeczne działa!” – żartuje.

Czytaj także:

Tom Hanks poinformował o swoim stanie zdrowia. „Mijają dwa tygodnie”