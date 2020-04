Do Toma Hanksa napisał 8-latek o imieniu Corona. Zobaczcie, co zrobił aktor

8-letni CoronaDe Vries napisał list do Toma Hanksa po tym, jak dowiedział się, że aktor oraz jego żona Rita Wilson, również gwiazda filmowa, chorowali na koronawirusa. Chłopiec wyznał, że jest prześladowany ze względu na swoje imię. Hanks zapewnił w odpowiedzi, że „ma w nim druha” , nawiązując do bajki „Toy Story” .

8-latek mieszka w Queensland. „Słyszałem w wiadomościach, że Ty i Twoja żona złapaliście koronawirusa. Nic ci nie jest?” – napisał chłopiec w liście, cytowanym przez Channel Seven. Dalej Corona zaznaczył, że kocha swoje imię, jednak ludzie w szkole zaczęli przezywać go „koronawirus” , co sprawiło, że poczuł się „smutny i zły” .

Aktor postanowił odpowiedzieć na list chłopca. Napisał do niego na swojej maszynie do pisania firmy Corona. „Twój list sprawił, że ja i moja żona czujemy się wspaniale! Dziękuje ci za bycie tak dobrym przyjacielem – przyjaciele sprawiają, że czujemy się świetnie, nawet jeżeli jesteśmy przybici” – zaznaczył na wstępie Hanks. „Widziałem cię w telewizji, mimo że już byłem w USA – cały i zdrowy. Mimo, że już nie byłem chory, Twój list sprawił, że poczułem się nawet lepiej. Wiesz, jesteś jedyną osobą, którą znam o imieniu Corona – jak barwna poświata wokół tarczy Słońca – corona (pol. wieniec – red.). Myślę, że ta maszyna do pisania będzie do ciebie pasować” – napisał, nawiązując do firmy Corona. Z listu wynika, że aktor podarował 8-latkowi swoją maszynę do pisania. „Teraz jest z Tobą. Zapytaj dorosłych, jak działa. I użyj jej, żeby napisać do mnie. Ty druha we mnie masz” – napisał Hanks na koniec listu. „Jeszcze raz ci dziękuję!” – dodał.

