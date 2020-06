Znamy ją z filmu „Parasite”. 28-letnia aktorka pojawi się teraz w nowym serialu Netfliksa

„Record of Youth” wyreżyserował An Gil-ho, który ma solidne osiągnięcia – znany jest m.in. z „Stranger”, „Memories of Alhambra” i „Watcher”. Scenariuszem zajęła się natomiast Ha Myeong-hee („The Moment”, „Doctors”).

Park Bo-gum zagra Sa Hye-juna, pragmatycznego i ambitnego chłopaka, który jest aspirującym modelem i aktorem, łączącym idealizm z rzeczywistością codzienności. Ma optymistyczną i sympatyczną osobowość i elastyczne poczucie osądu.

Park So-dam wcieli się w An JJeong-ha – aspirującą wizażystkę i inteligentną młodą kobietę z ogromnym poczuciem własnej wartości. Z wrodzonym dowcipem i ciężką pracą podąża własną ścieżką, a określa ją niezachwiana determinacja.

Byeon Woo-seok gra Won Hae-hyo, najlepszego przyjaciela Sa Hye-juna. Jest przyjazny, ale lubi konkurować z innymi. Ponieważ do wszystkiego, co robi przykłada się nienagannie, nie może znieść gdy jego sukcesy zwala się na to, że pochodzi z bogatej rodziny.

Zdjęcia do nowego serialu Netfliksa mają rozpocząć się w drugiej połowie 2020 roku.

QUIZ:

Jak dobrze znasz gwiazdy seriali Netfliksa? Rozpoznaj, kto jest na zdjęciuCzytaj także:

Cole Sprouse, aktor znany z „Riverdale”, został aresztowany w Santa Monica. Opisał zdarzenie