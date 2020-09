„Taniec z gwiazdami” z prywatnym dramatem w tle. Rozstała się słynna para

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wystąpili w ostatnim, ślubnym odcinku programu „Taniec z gwiazdami” na antenie telewizji Polsat , wykonując walc wiedeński do utworu „Weź nie pytaj” Pawła Domagały. Za swoje wykonanie zdobyli 19 punktów, co w połączeniu z głosami widzów dało im awans do kolejnego odcinka.

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska rozstali się

Szybko okazało się jednak, że choć na parkiecie para tańczyła w weselnych klimatach, prywatnie ich losy zmierzają w zupełnie innym kierunku. Mikołaj Jędruszczak w obszernym wpisie na Instagramie poinformował bowiem, że jego związek z Sylwią Madeńską zakończył się. Swoje oświadczenie wydała też sama zainteresowana, która zapewniła, że wbrew sugestiom – nie udawała miłości i nie zdradziła nigdy swojego ukochanego. „Nasza relacja narodziła się w reality show na Waszych oczach. Czy była szczera? Tak. Mimo wielu prób, nie przetrwała próby czasu.”.. – napisała Madeńska. Przyznała też, że przed nią trudne tygodnie, ale chce poświęcić ten czas na to, by wrócić do siebie.