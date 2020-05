Najpopularniejsze seriale na HBO GO. Jaki był numerem jeden w kwietniu?

W zestawieniu pojawił się polski akcent – serial „Wataha” . Oprócz tego wciąż wśród najpopularniejszych jest „Gra o tron” . Poniżej wszystkie produkcje, które – jeżeli kierowalibyśmy się kwestią popularności – warto zobaczyć.

1. „Westworld”

Mroczna odyseja o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu, stworzona przez Jonathana Nolana i Lisę Joy.



2. „Co robimy w ukryciu”

Serial „Co robimy w ukryciu” oparty został na filmie fabularnym o tym samym tytule, którego twórcami są Jemaine Clement i Taika Waititi. Jest to, stylizowane na dokumentalne, spojrzenie na codziennie (a raczej nocne) „życie" kilku wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor The Relentless (Kayvan Novak), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo (Matt Berry) oraz uwodzicielska kusicielka Nadja (Natasia Demetriou). Razem z nimi, w ich wspólnym domu, funkcjonuje także sługa Nandora - Guillermo (Harvey Guillén), który niczego nie pragnie bardziej, jak zostać wampirem z prawdziwego zdarzenia, jak jego mistrz. Innym współlokatorem jest też, czający się za dnia wampir energetyczny, Colin Robinson (Mark Proksch). Częstym gościem w wampirzym domu bywa również nowa przyjaciółka Nadji, Jenna (Beanie Feldstein) – studentka pobliskiego college'u. Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata.



3. „Czarnobyl”

28 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.



4. „Gra o tron”

Kultowy serial HBO. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają czterema stronami Westeros, a zażarta walka o tytułowy Żelazny Tron trwa.



5. „Obsesja Eve”

„Obsesja Eve” to historia dwóch kobiet – agentki MI6 Eve oraz psychopatycznej zabójczyni Villanelle, które łączy skomplikowana relacja. W trzecim sezonie serialu powracamy do historii tych dwóch kobiet o burzliwej i brutalnej przeszłości. Łączy je obopólna obsesja na swoim punkcie, ale teraz każda z nich za wszelką cenę próbuje żyć własnym życiem. Dla Villanelle (Jodie Comer), zabójczyni bez pracy, Eve (Sandra Oh) nie żyje. Dla Eve, byłej agentki MI6 pozostającej teraz w ukryciu, Villanelle jest przeszłością, ta bowiem już nigdy jej nie znajdzie. Wszystko wydaje się iść w dobrym kierunku, dopóki wstrząsająca śmierć nie sprawi, że losy kobiet znowu się przetną. Ponowne spotkanie będzie dla obu równie kosztowne. W grę wchodzić będą przyjaciele, rodzina i lojalność… a może nawet i ich własne dusze.



6. „Devs”

Serial śledzący losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem.



7. „Wataha”

3. sezon serialu „Wataha” zadebiutował na HBO GO w grudniu 2019 roku. Akcja kolejnej odsłony zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.



8. „Mrs. America”

Serial „Mrs. America” przedstawia prawdziwą historię ruchu walczącego o ratyfikację poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć (tzw. Equal Rights Amendment) oraz ostrym sprzeciwie środowiska konserwatystek, którym przewodniczyła Phyllis Schlafly. Historia opowiedziana jest z perspektywy kobiet tamtych czasów, w tym przede wszystkim radykalnej Schlafly, ale także feministek drugiej fali – Glorii Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Belli Abzug oraz Jill Ruckelshaus. Produkcja pokazuje, w jaki sposób jeden z najbardziej zaciekłych sporów kulturowych lat 70. przyczynił się do powstania organizacji Moral Majority i na zawsze zmienił krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.



9. „Rodzice”

To nowy brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Produkcja stworzona przez Martina Freemana, Simona Blackwella i Chrisa Addisona, pokazuje paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna – rodzic jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W serialu Martin Freeman występuje w roli Paula – troskliwego ojca, którego granice często wystawiane są na próbę. Jego partnerką w tej trudnej rodzicielskiej wyprawie jest Ally (Daisy Haggard), która prowadzi studio nagrań, jak nikt inny potrafi rozśmieszyć Paula i ma niezwykłą umiejętność czytania swoim dzieciom bajek, kiedy w zasadzie sama już śpi. W tej szczerej i bezkompromisowej produkcji bohaterowie starają się odnaleźć gdzieś pomiędzy swoją pracą, koniecznością spłacenia hipoteki, wstrząsami w ich związku i trudnym wyzwaniem, jakim jest wychowanie dwójki małych dzieci.



10. „Zero zero zero”

Produkcja na podstawie książki Roberto Saviano przedstawia historię kilku walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Serial obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami – od produkcji aż po dostawę do miejsca konsumpcji. Historia zabiera widza w podróż po złożonym systemie wzajemnych zależności, który skażony jest przemocą. Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż, od przestępców i biznesmenów po desperatów i miliarderów. Całość połączona jest niewidzialną nicią kokainy. W tej bezlitosnej wojnie o wpływy każdy walczy z każdym i naraża życie na niebezpieczeństwo – od lokalnego drobnego dilera po ojca chrzestnego najpotężniejszej organizacji przestępczej.Czytaj także:

