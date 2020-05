Podobał ci się „Dom z Papieru”? 6 seriali podobnych do „La Casa de Papel”

Skomplikowana fabuła, pełna przestępczości i nieczystej gry. Oto 6 seriali, które mogą pochłonąć cię tak, jak „Dom z papieru” .

„Prison Break”

Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.



„Narcos”

Pablo Escobar (Wagner Moura) jest potężnym bossem kartelu narkotykowego z Medelin w Kolumbii. Jego działalność związana z handlem kokainą rozrasta się. Władze federalne USA stawiają sobie za cel zlikwidować nielegalną działalność Escobara.



„Bodyguard”

„Bodyguard” to historia sierżanta Davida Budda (Richard Madden), weterana walk w Afganistanie, który zapobiega atakowi terrorystycznemu. Ten moment na zawsze zmienia jego życie, a były wojskowy, zmagający się z własnymi demonami, dostaje nowe zadanie. Budd zostaje osobistym ochroniarzem szefowej Home Office Julii Montague (Keeley Hawes) – gorącej orędowniczki wojny, z której niedawno wrócił. Wyprodukowany przez BBC serial w Wielkiej Brytanii został okrzyknięty hitem dekady. Żadna inna produkcja tej telewizji nie cieszyła się aż taką popularnością. Finałowy odcinek śledziło średnio 10,4 mln widzów, a ostatnie 5 minut – 11 milionów. Poprzedni rekord – 10,5 mln, należał do serialu „Downton Abbey”.



„Ozark”

Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Breaking Bad”

Głównym bohaterem „Breaking Bad” jest Walter White (Bryan Cranston), nauczyciel chemii mieszkający w Nowym Meksyku wraz z żoną (Anna Gunn) oraz nastoletnim synem (RJ Mitte) cierpiącym na porażenie mózgowe. Kiedy u Waltera zostaje zdiagnozowany rak w trzecim stadium, lekarze rokują, że pozostały mu dwa lata życia. Dzięki tym prognozom Walter wyzbywa się wszelkich lęków i pragnąc zabezpieczyć swoją rodzinę finansowo decyduje się wkroczyć do niebezpiecznego świata narkotyków i zbrodni.



„The Lord of the Skies”/„El Señor de los Cielos”

Amerykańska telenowela stworzona przez Luisa Zelkowicza na podstawie oryginalnego pomysłu Mariano Calasso i Andresa Lopeza. Seria zdobyła wiele nagród, w tym Emmy i Premios Tu Mundo, przyznawana przez amerykańską sieć telewizyjną Telemundo. Fabuła skupia się na życiu Aurelio Casillasa (Rafael Amaya), dilera narkotyków, który jest znany z tego, że z powodzeniem transportuje niedozwolone substancje do Meksyku, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych.QUIZ:

Quiz dla fanów „Domu z papieru”. Sprawdź, czy pamiętasz fabułę serialuCzytaj także:

5. sezon serialu „Dom z papieru”. Oto wszystko, co wiemy do tej pory