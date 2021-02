Maciej Dolega komentuje odejście z TVN24. Zdradza, co będzie robił dalej

W ostatnim czasie głośno o odejściach z TVN24. Współpracę ze stacją zakończyli Szymon Jadczak, Jacek Pałasiński i Igor Sokołowski. Potem usłyszeliśmy o zlikwidowaniu stanowiska korespondenta stacji w Paryżu, a tym samym pożegnaniu się z Anną Kowalską. Najnowsze informacje dotyczą z kolei odejścia ze stacji Macieja Dolegi i Aleksandry Janiec, o czym jako pierwszy poinformował portal Wirtualne Media.

Dolega: Dziękuję widzom, bez których to nie ma sensu

Dolega, który prowadził wieczorny „Teleserwis” w TVN24, a od wielu lat był także prezenterem pogody w TVN, TVN24 i TVN Meteo odniósł się do swojego odejścia na Facebooku.

„ Drodzy, w tym wydaniu już mnie nie zobaczycie, ale to była piękna przygoda i dziękuję wszystkim, których na tej drodze spotkałem, od których mogłem się uczyć i z którymi mogłem pośmieszkować ” – napisał, dołączając swoje zdjęcie w studio. „ Dziękuję też widzom, bez których to nie ma sensu. Działam dalej ze szkoleniami z komunikowania grupowymi i indywidualnymi, także jeśli jesteście zainteresowani, to pytajcie na priv. Reszta działalności też będzie się tu pojawiać ” – poinformował.

W sobotę prezenter zamieścił kolejny wpis, w którym dziękował za dobra energię. „ Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. Dużo dobrej energii otrzymałem od Was. Nie spodziewałem się, że będzie jej aż tyle. Jesteście wielcy, razem możemy przenosić góry ” – napisał.

Czytaj też:

