Nowa baza paliwowa PERN gotowa. Zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski

– Realizujemy plan inwestycyjny na lata 2018–2022 o wartości 2,6 mld zł w sektorze paliw i części dotyczącej surowców, czyli ropy naftowej. W sumie chcemy zbudować 700 tys. m sześć. nowych pojemności w części paliwowej i 0,6 mln m sześć. w części ropy zbiornikowej plus rurociągi. Będzie to rurociąg Boronów-Trzebinia, którym w paliwa będzie zaopatrywany rejon Małopolski. Budujemy ten rurociąg dla potrzeb PKN Orlen, który jest właścicielem zakładu w Trzebini. Natomiast największa i najbardziej kosztowna z naszych inwestycji to rurociąg Płock–Gdańsk, którego łączny koszt przekroczy 1 mld zł – mówi agencji Newseria Biznes Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN.

W trakcie rozbudowy jest również Baza Gdańsk i gdański Terminal Naftowy, gdzie trwa budowa siedmiu nowych zbiorników na ropę naftową. Po zakończeniu inwestycji w 2020 roku pojemność magazynowa na ropę naftową powiększy się o prawie 600 tys. m sześć. do poziomu 4,1 mln m sześć.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju

Jak podkreśla spółka, budowa nowych pojemności magazynowych to jeden z filarów strategii inwestycyjnej, podyktowany nie tylko koniecznością zapewnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego, lecz także otoczeniem rynkowym, bo po uszczelnieniu obrotu paliwami w Polsce skokowo wzrosło zapotrzebowanie na ich magazynowanie.

– PERN realizuje politykę rządu w zakresie budowania bezpieczeństwa energetycznego w sektorze paliw i ropy naftowej. Program przyjęty przez rząd w 2017 roku dokładnie sprecyzował, co mamy zbudować w skali makro – podkreśla Tadeusz Zwierzyński.

W tym miesiącu PERN sfinalizował kolejną inwestycję w segmencie magazynowania paliw. W bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej zakończył się proces budowy dwóch nowych zbiorników na olej napędowy o pojemności 32 tys. m sześć. każdy. Dzięki temu łączna pojemność bazy zwiększyła się do 360 tys. m sześć. Wcześniej dwa podobne zbiorniki zostały wybudowane również w bazie w Koluszkach, a wartość obu inwestycji przekroczyła 130 mln zł.

– Przeznaczeniem nowych zbiorników jest polepszenie dystrybucji paliw, a także gromadzenie zapasów interwencyjnych na trudne okresy. Niedawno zdarzył się taki trudny okres, ale klienci na stacjach benzynowych nawet nie odczuli, że na rynku paliw wystąpiły jakiekolwiek problemy – wyjaśnia Tadeusz Zwierzyński.

Największa baza paliwowa w Polsce

Nowa Wieś Wielka to największa baza paliw w Polsce, która połączona jest rurociągiem dalekosiężnym z rafinerią PKN Orlen w Płocku oraz bazą paliw w Rejowcu. Jej koordynator Radosław Głowski podkreśla, że zakończona właśnie inwestycja była strategiczna zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, jak i ze względu na zwiększoną w ostatnim czasie sprzedaż paliw na polskim rynku.

– Nasze systemy w zakresie załadunku i rozładunku z cystern drogowych i kolejowych czy też z rurociągu dalekosiężnego z rafinerii w Płocku oraz możliwości przetłaczania produktów rurociągiem dalekosiężnym do Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu, a także połączeniem z kawernami IKS Solino skutkują tym, że jest to niezwykle ważna baza, kluczowa dla realizacji wszystkich projektów rządowych związanych z sektorem paliwowym. Jest to także najnowocześniejsza baza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie – podkreśla Radosław Głowski, kierownik Działu Nowa Wieś Wielka, koordynator Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej powstała w 1979 roku. Obiekt posiada 20 zbiorników i zajmuje się przyjmowaniem produktów z rurociągu dalekosiężnego, cystern kolejowych i cystern drogowych, a także magazynowaniem oraz wydawaniem produktów na rynek.

– W najbliższym czasie planujemy jeszcze kilka zadań inwestycyjnych. Kluczowym jest budowa nowego frontu rozładunkowego dla cystern kolejowych, dzięki czemu zyskamy możliwość jednoczesnego rozładunku 30 cystern kolejowych. Cały proces rozładunku jednorazowo będzie trwał około 4 godzin, co oznacza, że w ciągu doby będziemy w stanie rozładowywać dodatkowo nawet do 5 takich składów pociągowych –wyjaśnia Radosław Głowski. – W planach jest także budowa rurociągów technologicznych wewnątrz bazy. Te umożliwią nam zwiększenie wydajności w przypadku przyjęcia oleju napędowego z rurociągu dalekosiężnego bezpośrednio z rafinerii w Płocku i jednoczesnego wytłaczania oleju napędowego z innego zbiornika do Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.

