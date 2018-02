Poważna luka w serwisie PZPN. Ujawniono skany dowodów osobistych kibiców

O niepokojącym problemie z serwisem laczynaspilka.pl poinformował niebezpiecznik.pl. To jeden z czytelników zauważył wadę serwisu PZPN. O co dokładnie chodziło? Wprowadzając do przeglądarki odpowiedni adres, można było przeglądać aktywność danego użytkownika. Na ekranie wyświetlały się informacje o profilu (z danymi osobowymi), wpisy danej osoby na forach oraz zadeklarowane uczestnictwo w meczach.

Na tym jednak nie koniec. Jak podaje niebezpiecznik.pl, serwis PZPN proponował dodawanie zdjęć lub skanów dowodu osobistego. Dodany w ten sposób obraz wyświetlał się na stronie aktywności, więc osoba, która wykorzystała dziurę w serwisie, mogła bez problemu zobaczyć skan dowodu danego użytkownika, jeśli ten wcześniej umieścił go na swoim profilu.

PZPN: Nigdy nie było konieczności zamieszczania skanu dowodu osobistego

O sprawie poinformowano PZPN. Dla niebezpiecznik.pl odpowiedział rzecznik związku Jakub Kwiatkowski. – Faktycznie był problem, ale dziura została już załatana – podkreśla. – Serwis Łączy nas piłka jest utrzymywany i rozwijany przez zewnętrzną firmę, a nie przez zespół bezpośrednio pracujący w PZPN – dodaje.

Kwiatkowski wyjaśnia, że nigdy w serwisie Łączy nas piłka nie było konieczności zamieszczenia skanu lub zdjęcia dowodu osobistego. – Nigdy również do tego nie zachęcaliśmy. Jedynie osoby zakładające profil w serwisie mogą, ale nie muszą, zamieścić swoje zdjęcie. Jedynymi dokumentami, które trzeba podać w momencie zakładania profilu do kopia paszportu (dotyczy obcokrajowców chcących zakupić bilet, ale do tego zobowiązują nas przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz zaświadczenie o niepełnosprawności przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, które chcą kupić bilety na sektory przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – wskazuje rzecznik PZPN.

Czytaj także:

Boniek reaguje na wywiad Małysza i kpi z jego słów. Co na to kibice?