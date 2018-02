Poważny błąd paraliżuje iPhone'y. Uwaga na wiadomości z rzadkim znakiem

Jeden niesforny znak

Język telugu jest jednym z używanych w Indiach i zapisuje się go w specjalnym alfabecie sylabicznym. Wspomniany błąd wywołuje pojawienie się na ekranie jednego ze znaków używanych w piśmie telugu. Może on sprawić, że nasz iPhone lub iPad odmówi dostępu do wiadomości lub się zawiesi.

Wada dotyczy wersji iOS 11. Wyświetlenie znaku w takich aplikacjach jak iMessage, WhatsApp, Gmail czy facebookowy Messenger blokuje dostęp do aplikacji Wiadomości oraz popularnych programów. Jedynym sposobem na odzyskanie dostępu do aplikacji jest poproszenie kogoś o wysłanie kolejnej wiadomości i usunięcie całej konwersacji zawierającego zły znak. Jedynymi programami, na które błąd nie ma wpływu są Telegram oraz Skype.

Pokusa dla żartownisiów

Po raz pierwszy o istnieniu błędu dowiedział się włoski portal Mobileworld.it. Odnotował on wiele skarg użytkowników mediów społecznościowych na wadę urządzeń Apple. Redakcja portalu przetestowała z powodzeniem wiele iPhone'ów z systemem iOS 11.2.5 i potwierdziła istnienie błędu.

Firma Apple podjęła pracę nad wyeliminowaniem poważnej usterki, która praktycznie uniemożliwia komunikację użytkownikom telugu oraz pozwala żartownisiom na wysyłanie „bomb tekstowych”, które sparaliżują urządzenia innych osób. Koncern zapowiedział, ze wada zostanie usunięta w najbliższej aktualizacji serwisowej iOS-a.

Firmowe wpadki

Nie pierwszy raz przedsiębiorstwu zdarzają się usterki, które mogą uprzykrzyć życie użytkownikom. W ubiegłym roku wykryto błąd, który powodował, że podczas wpisywania znaku „I“ na dotykowej klawiaturze autokorekta automatycznie podmienia literkę na dziwny kwadrat, sugerujący błąd Unicode. W grudniu Apple potwierdził, że spowalniał niektóre modele iPhone'ów przy okazji instalowania aktualizacji. Wyjątkowego pecha miał mężczyzna z Florydy, któremu wybuchły słuchawki modelu Apple AirPods.

