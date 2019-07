Soczewki przybliżające obraz. Rozwiązanie rodem z filmów sci-fi może wejść do produkcji

Tak zwana miękka robotyka to dziedzina, która wykorzystuje bardzo elastyczne materiały, podobne do tych, które obserwowane są u żywych organizmów. To właśnie z tej dziedziny wywodzi się nowe, bardzo innowacyjne rozwiązanie naukowców z San Diego w Kalifornii.

Scince-fiction czy Cyberpunk?

Soczewki kontaktowe, które pozwolą użytkownikowi na przybliżanie obrazu za pomocą mrugnięcia. Tak w skrócie można opisać projekt naukowców z San Diego. Rozwiązanie, które przywodzi na myśl powieści i filmy sci-fi oraz popularny ostatnio świat Cyberpunka, może niedługo wejść do produkcji. Zespół naukowców do kontroli nad soczewkami ma zamiar wykorzystać naturalne sygnały elektryczne, które powstają podczas ruszania gałkami ocznymi.

Soczewka będzie działać na wzór obiektywu w aparatach fotograficznych. Przybliżenie obrazu będzie następować po dwukrotnym mrugnięciu. Naukowcy zaznaczają, że wyniki badania pozwolą na stworzenie również innych typów soczewek, które będzie można stosować w okularach, czy u robotów sterowanych zdalnie.