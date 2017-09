Prezes wściekły na prezydenta. Już dziś poznamy szczegóły konfliktu. „Ucho prezesa” powraca po przerwie

W czwartek 7 września rusza druga seria odcinków niezwykle popularnego serialu „Ucho prezesa”. Twórcy tak opisują swoje dzieło w zapowiedziach publikowanych na portalu Youtube: „Skończył się sezon ogórkowy. Ponownie zapełnia się gabinet i sekretariat. Prezes będzie musiał uporać się z nieporadnymi podwładnymi. Czy to początek zmian w dobrej zmianie?” Prezentują także 6-sekundowy teaser, zdradzający scenę wściekłości prezesa. Serial można obejrzeć na platformie Showmax, na której pierwsze 14 dni jest darmowe.

Druga seria

Widzom spragnionym nowych historii z gabinetu najważniejszej osoby w państwie, twórcy miniserialu satyrycznego „Ucho prezesa” obiecują 12 odcinków po 15 minut. Premiera kolejnych epizodów rozpocznie się już 7 września i - podobnie jak do tej pory - internauci będą mogli obejrzeć przygody rządzących Polską polityków na portalach Youtube oraz Showmax. Do tej pory na Youtube odcinki „Ucha prezesa” doczekały się ponad 100 mln wyświetleń.

Jak zapewnia Mikołaj Cieślak, odtwórca roli Mariusza, w popularnej produkcji pojawią się duże zmiany. Mają one obejmować m.in. wyjście akcji serialu poza gabinet głównego bohatera. Grający ministra wojny Wojciech Kalarus ujawnia z kolei, że w drugim sezonie "Ucha prezesa" pojawi się ponad 30 osób. Dodaje, że cześć z nich ujrzymy w interpretacji bardzo znanych aktorów. – Wszystkie te wydarzenia, które się działy latem, będą miały odzwierciedlenie w drugim sezonie. Nie mogę nic więcej zdradzić. Zachęcam do oglądania – dodał.

Czym jest „Ucho Prezesa”?

„Ucho Prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć" – czytamy na profilu „Ucha Prezesa” na Facebooku. Podkreślono, że program jest kontynuacją „Posiedzenia rządu”, które Robert Górski pisywał od lat do programów kabaretowych. „Teraz bohater nie jest premierem – nie uczestniczy w posiedzeniach rządu, tylko siedzi za biurkiem i wydaje dyspozycje. Centrum dowodzenia światem mieści się właśnie w jego gabinecie, a nie w Radzie Ministrów, dlatego tam została przeniesiona akcja serialu” – czytamy.

Teksty serialowego „Prezesa” Roberta Górskiego publikowane są w każdym numerze „Wprost” w rubryce „Zdarzyło się jutro”.