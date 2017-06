NA ŻYWO: Hiszpania U-21 - Włochy U-21

Drugi półfinałowy mecz na Mistrzostwach Europy U-21 będzie starciem piłkarskich gigantów. Hiszpanie, którzy w fazie grupowej nie stracili nawet punktu zmierzą się z Włochami - zwycięzcami grupy C. Kto wywalczy awans do finału? Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl we wtorek od godz. 21:00.

Hiszpania i Włochy to dwie reprezentacje uznawane za faworytów Euro U-21. Zespół Alberta Celadesa rozpoczął turniej rozgrywany w Polsce od efektownego zwycięstwa z Macedonią 5:0. To był wielki dzień dla Marco Asensio, który został najlepszym zawodnikiem spotkania. Gracz Realu Madryt skompletował w Gdyni hat-tricka. W drugim spotkaniu Hiszpanie nie mieli już tak łatwo, ale ostatecznie wygrali z Portugalią 3:1. Na koniec grupowej rywalizacji zespół z Półwyspu Iberyjskiego zdobył trzy punkty w starciu z Serbią i przypieczętował awans do półfinału. Włosi dostali się do kolejnej fazy Euro U-21 z „grupy śmierci”. Turniej zaczęli od pewnego zwycięstwa z Danią 2:0, ale później zaliczyli dużą wpadkę przegrywając z Włochami 1:3. Decydujący był mecz z Niemcami. Skromne zwycięstwo 1:0 pozwoliło Włochom zakończyć grupowe zmagania na pierwszym miejscu. – Nie myślę już o poprzednich spotkaniach i błędach. Teraz skupiamy się na kolejnym meczu – powiedział na konferencji prasowej przed półfinałowym meczem włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma. Z kolei trener Luigi Di Biagio poinformował, że „wszyscy jego piłkarze są gotowi do gry, pomijając lekkie urazy, których doznali wcześniej”. To nie oznacza jednak, że Włosi nie będą osłabieni. Za kartki pauzować musi obrońca Andrea Conti oraz napastnik Domenico Berardi. Z hiszpańskiej ekipy przed wtorkowym starciem głos zabrał m.in. Asensio, który jest świadomy siły rywali. – Przed nami wielki mecz – zapowiadał pomocnik „Królewskich”. Zanim w Krakowie Hiszpanie zmierzą się z Włochami, w Tychach o godz. 18:00 odbędzie się pierwszy mecz półfinałowy Euro U-21, w którym Anglia zagra z Niemcami. Zapowiedź tego spotkania oraz więcej szczegółów na temat zakończenia fazy grupowej również można znaleźć na Wprost.pl.