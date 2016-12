Drutex wzmacnia swój globalny wizerunek. „Engineered for you”

W ciągu minionych ponad trzydziestu lat firma Drutex zyskała miano lidera na polskim rynku stolarki okienno-drzwiowej i wyznacza standardy w zakresie nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie w Europie. Kompleksowa oferta, różnorodność systemów okienno-drzwiowych, sprawny serwis, najkrótsze na rynku terminy realizacji zamówień i indywidualne rozwiązania dopasowane do wymogów poszczególnych rynków i klientów, to niektóre z najistotniejszych atutów podkreślających strategię działania przedsiębiorstwa. Zmiana wizerunku i odświeżenie marki ma na celu podkreślenie tych aspektów – informują przedstawiciele firmy.

Żółte i czarne

Pracownicy Drutexu objaśniają także całą symbolikę, stojącą za nowym logiem. Nawiązuje do znaku, który obowiązywał w firmie od 1994 roku. Nowy znak stał się nie tylko bardziej elegancki i nowoczesny, ale też prostszy i bardziej czytelny. Sygnet wykorzystuje budowę litery „D” zaczerpniętą z nazwy marki i odwołuje się poprzez przestrzeń wnętrza litery do najważniejszej grupy produktów Drutexu, czyli okien. Akcentujący żółty kolor nawiązuje do poprzedniej identyfikacji wizualnej, z kolei przewaga czerni podkreśla pozycję i wartość firmy na rynku. Kolor czarny ma też za zadanie podkreślić fundament idei tworzenia okien: firma od zawsze stawia na indywidualny styl, innowacyjność i elegancję. Dzięki połączeniu nowej kolorystki z dotychczasowym żółtym kolorem odzwierciedla ewolucję marki, ale przede wszystkim połączenie tradycji i doświadczenia z postępem.

– Nowe logo Drutex symbolizuje różnorodność produktów, nawiązując przy okazji do nowego początku i dziedzictwa firmy. Ma podkreślić jej dorobek, ale także kierunki na przyszłość - nowoczesność i rozwój. Projekt nowego logo lepiej odzwierciedla charakter naszej marki. Konsekwentnie przekazuje obietnicę jakości daną naszym klientom. Marka Drutex należy do najbardziej innowacyjnych i najlepiej rozpoznawalnych w Europie w swojej branży. Dlatego w nowej identyfikacji wizualnej koncentrujemy się na tym, co najlepsze z naszej historii, starając się połączyć te wartości z nowoczesnością i dynamiką, odpowiadającą wizerunkowi innowacyjnej firmy będącej liderem rynku – tłumaczy prezes DRUTEX S.A., Leszek Gierszewski.

"Engineered for you"

Zmianom nowego logo i identyfikacji wizualnej towarzyszy również zmiana hasła reklamowego firmy. Dotychczasowe hasło „Drutex - Najlepsze Okna” zostaje zastąpione zwrotem „Drutex - Engineered for you”. Nowe hasło komunikuje w sposób bardziej wyraźny i bezpośredni misję firmy polegającą na dostarczaniu klientom produktów nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie, a jednocześnie „szytych na miarę” i w pełni dopasowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców na całym świecie. – Chcemy, aby krótki slogan na polskim i zagranicznych rynkach był wymawiany w języku angielskim, co jest dość popularną praktyką w odniesieniu do marek prowadzących działalność na większości światowych rynków, dla firm o globalnych aspiracjach. Hasło odzwierciedla naszą politykę związaną z tworzeniem produktów w pełni zindywidualizowanych. Nasze produkty tworzone są na indywidualne zamówienie Klienta i ograniczone wyłącznie jego wyobraźnią. Nasza przewaga tkwi w technologii i indywidualnym podejściu. Nowy slogan ma tę filozofię podkreślić jeszcze wyraźniej – dodaje prezes Leszek Gierszewski. Kampania reklamowa firmy planowana jest na pierwszy kwartał 2017 roku.