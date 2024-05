Prezydent Duda na Forum Ekonomicznym w Katarze: Polska gospodarka zrobiła wrażenie

Podczas swojej krótkiej rozmowy z dziennikarzami, Andrzej Duda zapewniał ich o swojej istotnej roli podczas Katarskiego Forum Ekonomicznego. Podkreślał, że był jeden z pierwszych polityków, uczestniczących w otwarciu imprezy i miał jedno z pierwszych wystąpień na konferencji. Zagraniczni politycy i dziennikarze pytali go o ocenę sytuacji w Europie, więc miał szansę zaprezentować polski punkt widzenia.

Prezydent Duda w Doha: Dużo tych spotkań politycznych

– To forum i ta tematyka wpisuje się w politykę, którą od dłuższego czasu prowadzimy. Mogłem na spokojnie opisać działania, które realizujemy jako polska dyplomacja – mówił. Wspomniał m.in. o swoich dwóch wizytach w USA związanych z Ukrainą i polityką bezpieczeństwa dla naszej części Europy. Mówił też o zbliżającym się szczycie NATO z naszą oceną wydarzeń w regionie. – Mówiłem, czym w istocie jest dzisiaj Rosja i jak rozumieć to, co Rosja w Ukrainie robi. To właśnie przedstawiłem uczestnikom forum w Katarze, spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem – podkreślał.

Prezydent Duda wspomniał też o bilateralnych spotkaniach z emirem Kataru oraz wcześniej z przywódcą Malezji. – Dużo tych spotkań politycznych, biznesowych, a przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Doceniane jest że wydajemy 4 proc. PKB na obronność, modernizujemy armię, że polska gospodarka rozwija się dynamicznie. To robi wrażenie, na każdym kroku podkreślany jest rozwój – zapewniał.

Zwracał uwagę, że zagraniczni politycy byli pod szczególnym wrażeniem, że rozwoju polskiej gospodarki nie zastopowały ani pandemia ani światowy kryzys inflacyjny. – To jasno pokazuje, że podstawy rozwoju są silne i ta baza pozwala zakładać, że w następnych latach dynamika zostanie utrzymana. To zachęca inwestorów, robi dobre wrażenie. Mimo wojny Polska uważana jest za państwo stabilne, poważne, w którym wato inwestować i mnie to cieszy – podsumował.

