Człowiek Roku „Wprost”, dlaczego utopiono SAFE i co nakręca kryzys paliwowy

„Talent to dopiero początek”. Rada dla młodych dziewczyn? – Cierpliwość i systematyczność. Trzeba mieć wokół siebie mądrych ludzi, dbać o edukację i rozwijać się wszechstronnie. I pamiętać, że droga na szczyt nigdy nie jest prosta – mówi dla Magdaleny Frindt i Szymona Krawca Iga Świątek, Człowiek Roku „Wprost” 2025.

„Euforia i zgrzytanie zębami”. Warto spojrzeć na Igę Świątek, najbardziej utytułowaną polską tenisistkę, nieco szerzej – jako na zjawisko wykraczające daleko poza sport – pisze Maciej Piasecki.

„Wstęp do polexitu”. Jeżeli kwestionuje się fakt, że wspólnie z Paryżem i Berlinem budujemy architekturę bezpieczeństwa, to ja pytam: z kim mamy się bratać? – zastanawia się w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej gen. Roman Polko przy okazji prezydenckiego weta w sprawie SAFE.

„Tego wam o SAFE nie powiedzą”. W okolicznościach, jakie mamy, nie może dziwić, że obóz prezydencki zaproponował konkurencyjny program „SAFE 0”. Oparty on jest o ciekawą inżynierię finansową, ale z daleka widać, że w tzw. „polskim wydaniu” – pisze Marek Isański.

„Znikająca ropa, niewidzialne tankowce i reżim zombie”. Ropa płynie nieprzerwanie przez Cieśninę Ormuz, tylko jej nie widać, bo tankowce ukrywają swoje położenie. Jakub Mielnik o tym, czy kryzys paliwowy to kolejna spekulacyjna bańka.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Morawiecki poszedł w odstawkę”. – Jarosław Kaczyński postawił na ludziach Morawieckiego krzyżyk. Wybrał prawicowych ortodoksów – diagnozuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską europoseł i wiceprzewodniczący KO Borys Budka.

„Prezydent walczy o przetrwanie”. Aleksander Miszalski może być jednym z nielicznych prezydentów, którzy stracili urząd w wyniku referendum. Czy KO zdecyduje się pomóc swojemu małopolskiemu liderowi? – analizuje Eliza Olczyk.

„Czarnek zbliża nas do zwycięstwa”. – W rozmowach prywatnych sami posłowie Konfederacji przyznają, że Przemysław Czarnek to bardzo mocna i dobra kandydatura – przekonuje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Anna Krupka, wiceprezeska PiS-u.

„Myślmy o polskiej racji stanu”. – Namawiam prezydenta, premiera i ich otoczenie: nawet jeśli czasy są trudne, musimy myśleć o tym, co będzie po normalizacji – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej były prezes PSL-u Janusz Piechociński.

„Jak spolaryzować Polaków”. Przedstawianie budzących kontrowersje kwestii to nie to samo, co ideowe polaryzowanie: „głupie” – „mądre”. A właśnie tak robił, a przede wszystkim mówił, Przemysław Czarnek jako minister edukacji – przypomina Jan Wróbel.

„Kombinacje emerytalne”. Pracują na targu, choć są już po osiemdziesiątce. – Tutaj cała alejka emerytów stoi – mówi Janina. A w prognozach ZUS-u przyszłość rysuje się w czarnych barwach. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Klimatyczny strzał w stopę”. – Proponujemy wydać gigantyczne pieniądze, znacząco się zubożyć i osłabić, nie osiągając przy tym istotnego efektu klimatycznego – ostrzega Bjørn Lomborg, duński politolog, w rozmowie z Martą Roels.

„Irańczyków budzić nie trzeba”. Dr Mateusz Kłagisz, iranista, komentuje dla Piotra Barejki brak strategii USA i przybliża nastroje na Bliskim Wschodzie: – Iran jest gotowy na długotrwały konflikt – zaznacza.

„Fiaska Muska”. Elon Musk chce budować miasto na Księżycu. SpaceX ma nowy cel, a najbogatszy człowiek świata – zastrzyk gotówki od inwestorów. Miłosz Szymański o tym, co tym razem może pójść nie tak.

„Hormon dojrzałości”. Dr n. med. Monika Łukasiewicz w rozmowie z Joanną Biegaj obala mity narosłe wokół hormonów i wyjaśnia, dlaczego menopauza to „odwrotne dojrzewanie”, którym można świadomie zarządzać.

„Starzyński bez patosu”. – Musical, choć kojarzony z rozrywką, potrafi być narzędziem bardzo poważnej rozmowy o tożsamości – przekonuje Krystynę Romanowską Jacek Mikołajczyk, reżyser teatralny.

„Hit ze spamu”. Bartek Bartosik, debiutujący scenarzysta „Dobrego chłopca”, opowiada Gabrieli Keklak historię swojego sukcesu: – Nie mając dojść i znajomości, podszedłem do tematu po partyzancku.

