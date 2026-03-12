Zapytaliśmy emerytów o podwyżki. „Na życie nie starcza. Trzeba kombinować”

Maria: Kombinuję, nie idę po skórzane buty do sklepu, szukam na rynku tańszych. Kiedyś wnuczkom mogłam coś fajnego kupić, a dzisiaj tylko na czekoladę starcza.

Janina: Tyle lat mieszkam w tym samym miejscu, wszystko było dobrze, a w tym roku przyszła mi dopłata za ogrzewanie tysiąc złotych. Jak mam to zapłacić?

Eugeniusz: Żeby emeryci nie chorowali, to by było lepiej. Jak się nie choruje, to wystarcza.

Maria: Podwyżki emerytur? Dobrze, że jest parę złotych więcej, ale u mnie to niewiele zmienia.

Eugeniusza, Marię i Janinę spotykam na targu w Mińsku Mazowieckim. Eugeniusz wciąż sprzedaje jabłka, mimo że ma 89 lat. Podobnie Janina, lat 82, handluje czapkami i szalikami. Od kilku godzin czeka na pierwszego klienta.

Dwa grosze emerytury

Wśród emerytów są tacy, którzy martwić się nie muszą. Rekordzista dostaje co miesiąc ponad 54 tysiące złotych. To mężczyzna, który przez 67 lat pracy ani razu nie był na zwolnieniu lekarskim. Spora grupa, bo przeszło 622 tysiące emerytów, miesięcznie dostaje ponad 7 tysięcy złotych, a ponad 134 tysiące powyżej 10 tysięcy. Z drugiej strony minimalną emeryturę, która po tegorocznej marcowej waloryzacji wynosi blisko 2 tysiące złotych, pobiera około 170 tysięcy osób. Świadczenie wzrosło o 99 złotych, a po odjęciu składki zdrowotnej emeryt dostanie na konto 1 800 złotych.

Miesięczna średnia w 2025 roku to niecałe 4 180 złotych brutto, jednak mediana była zauważalnie niższa. Ledwie przekraczała 3,5 tys. zł brutto. Połowa emerytów otrzymywała więc niższe świadczenie, a połowa wyższe.