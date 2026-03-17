Amerykański generał zgubił tajne mapy w polskim pociągu. „Nie potrafił sformułować myśli”

W najnowszym raporcie inspektora generalnego Pentagonu podsumowano sprawę z maja 2024 roku, kiedy jeden z amerykańskich generałów skompromitował się podczas oficjalnej wizyty. Pełniący rolę koordynatora wsparcia dla Ukrainy gen. Antonio Aguto wizytował wówczas Kijów i spotykał się ze stroną ukraińską.

Generał wizytował Ukrainę pijany. Doznał wstrząsu mózgu

Podczas tamtego wyjazdu gen. Aguto miał wypić do kolacji dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy. To mocny alkohol, zawierający od 40 do 50, a czasami nawet 60 proc. alkoholu. Trudno więc dziwić się, że jeszcze następnego dnia wojskowy był nietrzeźwy. Mimo to uczestniczył on w spotkaniach służbowych, m.in. z sekretarzem stan USA Antonym Blinkenem oraz z przedstawicielem ukraińskiej armii.

Z szokującego raportu wynika, że Antonio Aguto podczas tamtej delegacji co najmniej trzykrotnie upadał na ziemię, nabawiając się wstrząsu mózgu. Współpracownicy wojskowego byli poważnie zaniepokojeni jego stanem. Nie wiedzieli już, czy nadal mają do czynienia z upojeniem alkoholowym, czy może z czymś poważniejszym.

– Nie potrafił sformułować myśli, więc wciąż krążył wokół tych samych pytań – mówił jeden z anonimowych świadków. Generała wspominał jako powolnego, ospałego, sennego. Inne osoby zwracały uwagę na duży siniak na czole wojskowego. Ślad po uderzeniu przyciągał uwagę podczas oficjalnych spotkań.

Pijany amerykański generał zgubił tajne mapy

Najpoważniejsza wpadka miała dotyczyć jednak wojskowych map z klauzulą „tajne”. Gen. Aguto zabrał je ze sobą do Kijowa, ale nie miał przy sobie, kiedy wrócił do amerykańskiej bazy w niemieckim Wiesbaden. Okazało się, że dokumenty zostały w pociąg w Polsce. Podczas śledztwa stwierdzono dodatkowo, że nie były przewożone zgodnie z zasadami, bo ich rozmiar nie pasował do plastikowej tuby.

Ostatecznie mapy odnaleziono w pociągu nietknięte, tuż po zgłoszeniu ich zaginięcia. Zostały zwrócone do ambasady USA w ciągu 45 minut. Krótko po tamtych wydarzeniach, generał Antonio Aguto przeszedł w stan spoczynku. Jeszcze w sierpniu tego samego roku był już na emeryturze.

