Sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrza. Trump: „Wiele krajów wyśle okręty wojenne”

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że kraje szczególnie uzależnione od transportu ropy przez cieśninę Ormuz mogą wysłać tam swoje okręty wojenne i przyłączyć się do działań amerykańskiej marynarki.

Celem ma być zabezpieczenie żeglugi w Zatoce Perskiej, której funkcjonowanie – według władz w Waszyngtonie – Iran próbuje zakłócić.

„Wiele krajów, zwłaszcza te, których dotyka irańska próba zamknięcia cieśniny Ormuz, wyśle okręty wojenne, razem z USA, by zapewnić, że cieśnina pozostanie otwarta i bezpieczna” – napisał prezydent w serwisie Truth Social. Wśród państw, które mogą zaangażować się w misję, wymienił między innymi Chiny, Francję, Japonię, Koreę Południową oraz Wielką Brytanię.

Marynarka USA będzie eskortować tankowce? Wskazano termin

Władze Stanów Zjednoczonych już wcześniej zapowiadały możliwość eskortowania tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz. Chris Wright, minister energii Stanów Zjednoczonych nie wykluczył, że operacja może rozpocząć się jeszcze przed końcem marca.

Trump w swoim wpisie podkreślił również, że mimo osłabienia militarnego, Iran wciąż może stanowić duże zagrożenie dla statków handlowych.

„Zniszczyliśmy już 100 procent irańskiego potencjału wojskowego, ale (Irańczycy) z łatwością mogą wysłać jednego czy dwa drony, podłożyć minę, czy wystrzelić pocisk krótkiego zasięgu gdzieś wzdłuż tego szlaku wodnego albo w jego obrębie, bez względu na to, jak bardzo są pokonani” – napisał amerykański prezydent.

Cieśnina Ormuz „otwarta, bezpieczna, wolna”? Jest zapowiedź Trumpa

Donald Trump ma nadzieję, że „dotknięte tą sztuczną przeszkodą” kraje wyślą okręty do regionu Zatoki Perskiej, by „cieśnina Ormuz nie stanowiła więcej zagrożenia ze strony kraju, który został całkowicie zdziesiątkowany”.

„W tym czasie Stany Zjednoczone będą piekielnie bombardować wybrzeże i nieustannie ostrzeliwać irańskie łodzie i statki. Tak czy inaczej, wkrótce cieśnina Ormuz będzie OTWARTA, BEZPIECZNA i WOLNA!” – dodał.

Czytaj też:

Szarża Amerykanów, brak strategii i „chory pomysł" Trumpa. „Iran umacnia pozycję"

Blokada Cieśniny Ormuz to mit? „Tankowce płyną przy wyłączonych transponderach”