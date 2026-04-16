Ambasador USA zachwycony inicjatywą Morawieckiego. „Uwielbiam tego faceta”

W zeszłym miesiącu Mateusz Morawiecki3 pojawił się w redakcji „The Washington Post” , gdzie przedstawił swoją wizję „ekonomicznego NATO” . Miałaby to być „rozległa strefa wolnego handlu łącząca Stany Zjednoczone i Unię Europejską, potencjalnie przyciągająca takich sojuszników jak Turcja, Norwegia, Japonia i Korea Południowa” , która tworzyłaby „zjednoczony front gospodarczy przeciwko Chinom” – relacjonował dziennik. Zdaniem polityka to właśnie zagrożenie ze strony Pekinu spajałoby „NATO ekonomiczne” .

Skąd ten pomysł?

– Jesteśmy zalewani chińskimi samochodami elektrycznymi, chińskimi turbinami wiatrowymi, chińskimi panelami słonecznymi, chińskimi bateriami… i ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że nasze miejsca pracy są zjadane przez Chiny – mówił Morawiecki, cytowany przez „The Washington Post” . Zdaniem polityka m.in. Donald Trump koncentruje się obecnie na walce z „chińsko-rosyjskim tandemem” , co miałoby też zauważać wiele innych osób.

„Jednym z wyzwań dla wizji Morawieckiego jest to, że Trump najwyraźniej uważa, iż odciąga Rosję od Chin, dążąc do jakiegoś rodzaju odprężenia, jeśli nie wręcz sojuszu. To ułuda – i realna przeszkoda dla jakiegokolwiek długoterminowego zbliżenia z Europą, zwłaszcza jej wschodnią flanką, która jest stale zagrożona ze strony Moskwy” – zwrócił uwagę dziennik.

Rose znów zadowolony z Morawieckiego

Ambasador USA w Polsce Thom Rose bardzo pozytywnie zareagował na pomysł Mateusza Morawieckiego. „Genialne – uwielbiam tego faceta” - napisał w serwisie X.

twitter

To nie pierwszy raz, gdy Rose chwalił propozycję Morawieckiego ws. „gospodarczego NATO” . W styczniu polityk PiS pisał w serwisie X: „Europa stoi nad przepaścią. Świat się zmienia, a Chiny, USA i Rosja walczą o dominację. Jak wygrać globalny wyścig? Potrzebujemy wizji! Oto mój plan na przyszłość” . Rose stwierdził wówczas, że to: „Wybitne pomysły” , “które mogą pomóc ocalić Europę! Odpowiedzi na problemy Europy można znaleźć właśnie tutaj, w Polsce!” .

Czytaj też:

