Robotnicy natrafili na ludzkie kości. Wezwano techników kryminalistyki

W pobliżu poznańskich Naramowic budowany jest nowy chodnik. W pewnym momencie pracownicy firmy, która realizuje projekt, znaleźli w ziemi ludzkie kości.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji, których pracę nadzorował prokurator.

Więcej szczegółów dotyczących sprawy przekazała przedstawicielka służb w rozmowie z radiem RMF FM.

Poznań. Robotnicy natrafili na ludzkie kości. Szczątki zostały zabezpieczone

Młodsza aspirantka Anna Klój poinformowała, że oprócz techników kryminalistyki wezwano także m.in. antropologa. Mundurowi zabezpieczyli kości – te poddane zostaną dalszym badaniom.

Nie wiadomo, jak znalazły się w tamtym miejscu – możliwe, że bliższa odpowiedzi na to pytanie jest hipoteza historyczna (poszlaką jest fakt, że nie jest to pierwsze takie odkrycie w tym regionie – wskazała rozgłośnia). Nie da się jednak w tym momencie wykluczyć jednak hipotezy kryminalnej.

Reporterzy stacji WTK (Wielkopolska Telewizja Kablowa) pojechali na miejsce, by sfilmować odkryte szczątki. Są to najprawdopodobniej fragmenty kończyn.

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