Zmiana przed wyborami w Krakowie. Kandydatka Tuska ma własny komitet

Monikę Piątkowską jako swoja kandydatkę przedstawiał jeszcze w czerwcu premier Donald Tusk. Koalicja Obywatelska wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym miały wystawić ją pod swoim szyldem.

Kraków. Monika Piątkowska zdecydowała się na własny komitet

Tymczasem komisarz wyborczy w Krakowie zarejestrował właśnie Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Piątkowskiej — Ponad Podziałami. Wyklucza to start tej kandydatki w ramach wspólnego komitetu KO i PSL.

Polityk, która chciałaby zostać następczynią Aleksandra Miszalskiego opublikowała informację na ten temat na swoim profilu facebookowym. „Zarejestrowaliśmy KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami. Oficjalnie ruszamy ze zbiórką podpisów. Liczę na Wasze wsparcie” – pisała.

Jak podkreślał jednak Onet – choć Piątkowska nie będzie kandydatką żadnej z partii, to otrzyma poparcie zarówno KO, jak i PSL-u. Warto zaznaczyć, że na grafice informującej o starcie kandydatki znalazło się serce, łudząco podobne do loga Koalicji Obywatelskiej.

Wybory w Krakowie. Gibała spróbuje raz jeszcze

Piątkowska będzie musiała zmierzyć się m.in. z Łukaszem Gibałą, który już po raz czwarty będzie ubiegał się o ten urząd. Radny miasta i założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców w środę 5 sierpnia potwierdził rozpoczęcie rejestracji komitetu KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.

Wybory w Krakowie odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Dla Gibały to kolejna próba przejęcia sterów w mieście. W 2024 roku dotarł do drugiej tury, ale przegrał z Miszalskim. Wcześniej, w 2014 i 2018 roku, zajmował trzecie miejsce i nie wchodził do finałowego starcia.

Łukasz Gibała od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci krakowskiej polityki samorządowej. To założyciel stowarzyszenia i klubu radnych Kraków dla Mieszkańców, a wcześniej także poseł dwóch kadencji. W przeszłości był związany z Ruchem Palikota i Platformą Obywatelską. Z wykształcenia jest filozofem, ma doktorat z nauk humanistycznych, pracował naukowo, a dziś działa również jako przedsiębiorca.

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