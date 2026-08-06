Nawrocki w rocznicę prezydentury przypomniał o SAFE. Zwrócił się do Czarzastego

Karol Nawrocki w czwartek 6 sierpnia wygłosił przemówienie z okazji rocznicy sprawowania urzędu prezydenta. Wśród wielu poruszonych przez niego tematów znalazła się też alternatywa dla unijnego programu SAFE, czyli prezydencki SAFE 0 proc.

Nawrocki wraca do SAFE 0 proc.

Nawrocki zwrócił uwagę, że losy tych przepisów wciąż się ważą, a efektem mogą być miliardowe inwestycje w uzbrojenie polskiej armii. – Ta inicjatywa ustawodawcza jest w polskim Sejmie. Jest poważna. Wybrzmiała. Jest po ustaleniach z szefem Narodowego Banku Polskiego – wyliczał.

– Powiem wam więcej. Pewnie opinia publiczna nie do końca ma świadomość, że inicjatywa ustawodawcza odnosząca się do polskiego SAFE 0 proc. została pożyczona przez Polskie Stronnictwo Ludowe – oznajmił Nawrocki.

– W 95 proc. polski SAFE 0 proc. został złożony przez Polskie Stronnictwo Ludowe do polskiego Sejmu. Przecinki są w tym samym miejscu, w którym postawiliśmy je my w Kancelarii Prezydenta. Kropki i nawet drobne błędy są w tych samych miejscach tej ustawy – zwracał uwagę prezydent.

Nawrocki nie ma żalu do PSL. Pyta o Czarzastego

Nawrocki przyznał, że skopiowanie jego projektu mu nie przeszkadza. – Wiecie państwo, na czym polega odpowiedzialność? Na tym, że ja się na Polskie Stronnictwo Ludowe nie obrażam za to, że wzięli moją ustawę, tylko pytam się znów pana marszałka Czarzastego, czemu blokuje ustawę Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie chcąc dać pieniędzy na polską armię bez kredytu, bo tego zrozumieć już nie mogę – stwierdzał.

– Pieniądze z kredytem są dobre, a pieniądze Polaków ze złota są niedobre? Panie marszałku, to jest inicjatywa waszego koalicjanta, który pożyczył ode mnie inicjatywę ustawodawczą. Zajmijcie się tym – rzucił, zachęcając opinię publiczną do wywierania większej presji na rządzących.

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