Nowy sondaż o wetach Nawrockiego. Wynik nie jest korzystny dla prezydenta

Regularne korzystanie przez Karola Nawrockiego z prawa weta dzieli Polaków, ale w najnowszym badaniu wyraźną przewagę zdobyli krytycy prezydenta. 52,8 proc. ankietowanych uważa, że jego decyzje wynikają przede wszystkim z motywów politycznych – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Ponad połowa badanych widzi polityczną grę

Według 52,8 proc. respondentów weta Nawrockiego są związane między innymi z walką partyjną, utrzymywaniem bliskości z opozycją oraz blokowaniem reform rządu.

Inaczej ocenia działania prezydenta 39,9 proc. ankietowanych. Ta grupa uważa, że decyzje Nawrockiego mają przede wszystkim merytoryczne podłoże i wynikają z troski o jakość prawa, przestrzeganie konstytucji oraz interes obywateli. 7,3 proc. badanych nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska.

Badanie przeprowadzono 24–25 lipca na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków metodą łączącą wywiady internetowe i telefoniczne.

Na ocenę prezydenta można spojrzeć również przez pryzmat najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost”. Gdy zapytaliśmy Polaków, czy zagłosowaliby na Nawrockiego, gdyby wybory prezydenckie odbywały się w sierpniu 2026 r., 38,6 proc. odpowiedziało twierdząco. 45 proc. nie poparłoby jego kandydatury, a 16,4 proc. nie miało zdania.

Ogromne różnice między wyborcami rządu i opozycji

Sondaż WP wskazuje na głęboki podział polityczny. Aż 94 proc. wyborców obecnego obozu rządzącego uznaje weta Nawrockiego za motywowane politycznie. Tylko 5 proc. tej grupy dopatruje się w nich przede wszystkim przesłanek merytorycznych.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców partii opozycyjnych. 72 proc. z nich uważa, że prezydent wetuje ustawy z powodów merytorycznych i z troski o prawo. Motywację polityczną wskazuje jedynie 17 proc.

Wśród sympatyków Konfederacji 67 proc. ocenia weta jako merytoryczne, a 13 proc. jako polityczne. Z kolei wśród wyborców niesklasyfikowanych po żadnej ze stron 57 proc. wskazuje na polityczne podłoże decyzji prezydenta.

Nawrocki zawetował już 41 ustaw

Wirtualna Polska zwraca uwagę, że w ciągu niespełna roku urzędowania Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw, co daje mu największą liczbę wet spośród polskich prezydentów po 1989 r.

Sam Nawrocki odpierał zarzuty, że jest – jak mówią politycy z obozu rządowego – „wetomatem”, wskazując, że jednocześnie podpisał 245 ustaw. Spór o korzystanie przez głowę państwa z prawa weta pozostaje jednym z głównych punktów konfliktu między Pałacem Prezydenckim a rządem.

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