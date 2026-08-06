Bogucki obśmiał zapowiedzi Żurka ws. Nawrockiego. „Tragikomiczne deklaracje”

W czwartek (6 sierpnia) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej był gościem RMF FM. Prowadzący Tomasz Terlikowski zadał mu pytanie odnośnie słów ministra sprawiedliwości, który zapewniał niedawno, że Karol Nawrocki „odpowie” za swoje ruchy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnijmy – Sejm wybrał sześciu sędziów, jednak ślubowanie głowa państwa przyjęła jedynie od dwóch – s. Magdaleny Bentkowskiej i s. Dariusza Szostka, a niedawno także od s. Sławomira Patyry – którego niższa izba Parlamentu RP wybrała w czerwcu.

Co z pozostałymi członkami TK? KPRP wskazywała, że weryfikuje ich kandydatury. Prokurator Generalny ostrzegał, że prezydent nie może tak postępować (w jego ocenie). – Widzieliśmy, że badał życiorysy części sędziów, więc złamał prawo i za to odpowie – zapowiadał.

Żurek zarzucił Nawrockiemu, że bezprawnie „bada życiorysy sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Jest reakcja Boguckiego. „Próbuje straszyć”

Bogucki jest jednak spokojny. – Mnie to zajmuje jak zeszłoroczny śnieg. Te wszystkie deklaracje ministra Żurka są albo śmieszne, albo tragikomiczne – i tak też jest w tym przypadku – powiedział na antenie rozgłośni.

I kontynuował. – Człowiek, który rozporządzeniem chciał zmienić ustawę po to tylko, żeby wskazywać z politycznego klucza sędziów tam, gdzie są składy orzekające w składzie trzyosobowym czy wieloosobowym, próbuje straszyć prezydenta, który po roku prezydentury ma 56 proc. poparcia, wygrał wolne, demokratyczne wybory. (...) I czym próbuje straszyć? Kodeksem karnym, którego nie zna?

Czy może Trybunałem Stanu, na który nie mają większości? – pytał retorycznie podczas „Porannej rozmowy”. W studiu RMF Bogucki pojawił się w czwartek (6 sierpnia).

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