Awantura o wejście do TK. Bogucki: To polityczny łomiarz

Spór o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego ponownie się zaostrza. Bartłomiej Sienkiewicz przekonywał w TVP Info, że sędziowie wybrani przez obecną większość sejmową powinni wejść do siedziby TK i rozpocząć orzekanie. Dzień później Zbigniew Bogucki nazwał europosła KO człowiekiem o „mentalności politycznego łomiarza”.

– Są wybrani, mają tam wejść i koniec. No a jak inaczej? Mają siedzieć na ławce? – mówił Sienkiewicz w programie „Pytanie dnia”.

Były minister kultury argumentował, że Trybunał należy „odzyskać” zgodnie z prawem. Nie przekonało go ostrzeżenie, że wejście sędziów w asyście policji mogłoby zostać wykorzystane przez Prawo i Sprawiedliwość.

– PiS czeka na takie obrazki – zauważyła prowadząca rozmowę Justyna Dobrosz-Oracz. – No to niech się doczeka takich obrazków. I co z tego? – odpowiedział europoseł.

Sienkiewicz: „Łzy nie uronię”

Sienkiewicz ocenił, że obecnie Trybunał nie spełnia swojej konstytucyjnej funkcji. Jego zdaniem wybrani przez Sejm sędziowie powinni pojawić się w gmachu i rozpocząć orzekanie.

Ostro odniósł się również do możliwego sprzeciwu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz polityków PiS. – A to, że przy tym się PiS zdenerwuje, bo mu Święczkowskiego wyniosą, przepraszam bardzo, ale ja łzy nie uronię za nerwy PiS – powiedział.

Europoseł KO zaatakował także Karola Nawrockiego. Uznał, że jeżeli prezydent nie wykonuje swoich obowiązków i nie odbiera ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, powinien stracić wynagrodzenie. Zakwestionował również zasadność dalszego finansowania Kancelarii Prezydenta, jeśli głowa państwa „nie wykonuje swojej pracy”.

Bogucki odpowiada: „Polityczny łomiarz”

Do wypowiedzi Sienkiewicza odniósł się we wtorek w Kanale Zero szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. – Odbieram słowa pana Sienkiewicza jako słowa człowieka o mentalności politycznego łomiarza – stwierdził.

Bogucki wyjaśnił, że przez „łomiarza” rozumie osobę próbującą siłą i brutalnie wyważać drzwi. Jako przykład podobnego działania wskazał przejęcie mediów publicznych, za które Sienkiewicz odpowiadał jako minister kultury.

– Tak ostentacyjnie i tak prostacko prezentuje się w tej wypowiedzi były minister, dziś europoseł Sienkiewicz – ocenił Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta wezwał Donalda Tuska, aby „przywołał do porządku” swojego byłego ministra. Według niego wypowiedź o odebraniu prezydentowi wynagrodzenia może być próbą sprawdzenia, jak daleko obóz rządzący może posunąć się w konflikcie z Pałacem Prezydenckim. – Niech pan nie wypuszcza tych zagończyków, żeby testowali granice – zaapelował do premiera.

– Jeżeli on próbuje grozić prezydentowi, to sobie tym łomem politycznym za chwilę rozbiją głowę – skwitował Bogucki. – Niech spróbują. To zobaczymy, jak odpowie prezydent i zobaczymy, jak odpowie naród. Ja nie chcę doprowadzać tej sprawy do jakiejś eskalacji, bo mam nadzieję, że ta wypowiedź jest odosobniona – podkreślił.

Dodał też, że prezydent Karol Nawrocki ma poparcie ze strony narodu. Mowa o ponad 50 procentach.

Berek napisał do prezydenta

Podczas rozmowy Bogucki potwierdził również, że do Kancelarii Prezydenta wpłynęło pismo Macieja Berka. Wybrany przez Sejm sędzia TK poprosił Karola Nawrockiego o wskazanie terminu i miejsca odebrania od niego ślubowania.

Decyzja prezydenta jeszcze nie zapadła. Bogucki ponownie wskazał jednak na wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogu co najmniej dziesięcioletniego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Zdaniem szefa prezydenckiej kancelarii Sejm nie przedstawił dokumentów pozwalających jednoznacznie zweryfikować doświadczenie zawodowe byłego ministra. Bogucki stwierdził, że bez odpowiedzi Kancelarii Sejmu ślubowania nie powinno być. Zastrzegł jednak, że jest to jego ocena, a nie ogłoszenie decyzji Karola Nawrockiego.

– Prezydent nie powinien, nie może tego zrobić – przekonywał Bogucki. Jak tłumaczył, dopuszczenie do orzekania osoby, która potencjalnie nie spełnia wymagań formalnych, mogłoby prowadzić do kwestionowania wydawanych z jej udziałem wyroków.

Według niego odpowiedzialność za przedłużający się spór ponoszą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Sejm oraz sam Berek. Pałac Prezydencki oczekuje przedstawienia dokumentów wyjaśniających procedurę sprawdzenia jego kwalifikacji.

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