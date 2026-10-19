Nawrocki odrabia straty. Najnowszy sondaż ujawnia trend

Niemal połowa ankietowanych pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego – wynika z najnowszego badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzonego na zlecenie Stan360. Dobrą opinię o głowie państwa wyraziło 47,41 proc. respondentów.

W porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza to wzrost o 1,87 pkt proc. We wrześniu prezydenturę Nawrockiego dobrze oceniało 45,54 proc. uczestników badania.

Polacy ocenili prezydenturę Karola Nawrockiego

Zdecydowanie pozytywną opinię o działalności prezydenta wyraziło 32,64 proc. ankietowanych. Odpowiedź „raczej dobrze” wskazało natomiast 14,77 proc. badanych.

Negatywnie prezydenturę Nawrockiego ocenia łącznie 35,15 proc. respondentów. W tej grupie 24,71 proc. wystawiło głowie państwa ocenę „bardzo złą”, a 10,44 proc. – „raczej złą”. Neutralne stanowisko zajęło 17,44 proc. uczestników sondażu.

Oznacza to, że przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi wynosi ponad 12 pkt proc. Wyniki pokazują jednocześnie wyraźną polaryzację opinii: odpowiedzi skrajne – „bardzo dobrze” i „bardzo źle” – były wybierane znacznie częściej niż ich umiarkowane odpowiedniki.

Nawrocki nie wrócił do sierpniowego wyniku

Pomimo poprawy względem września obecne notowania prezydenta pozostają niższe od wyniku odnotowanego w sierpniu. Wówczas działalność Karola Nawrockiego pozytywnie oceniało 52,54 proc. ankietowanych.

W ciągu dwóch miesięcy odsetek dobrych ocen zmniejszył się zatem o 5,13 pkt proc. Październikowe badanie może jednak wskazywać, że po wrześniowym spadku notowania prezydenta zaczęły się odbudowywać.

Badanie OGB przeprowadzono od 1 do 7 października 2026 roku na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób.

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