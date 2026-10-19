Cały skład TK do wymiany? Horała: „Nie ma innego wyjścia”

Marcin Horała uważa, że jedynym sposobem na zakończenie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego jest tzw. reset konstytucyjny. Wicemarszałek Sejmu i polityk Rozwoju Plus zaproponował wygaszenie kadencji wszystkich obecnych sędziów oraz wybór całego składu TK według nowych zasad.

– Nie ma innego wyjścia z tej sytuacji niż reset konstytucyjny – powiedział Horała w rozmowie w Radiu RMF FM. Jak przekonywał, poparcie dla takiego rozwiązania stopniowo rośnie, chociaż zdecydowanie sprzeciwia się mu Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podczas manifestacji przed siedzibą Trybunału wykluczył poparcie dla konstytucyjnego resetu. Horała odpowiedział, że jest to stanowisko lidera PiS, ale coraz więcej osób ma dostrzegać potrzebę całkowitego przebudowania instytucji.

„Sędziowie, niesędziowie i półsędziowie” w stan spoczynku

Choć, jak przyznał Horała, Konfederacja pierwsza mówiła o resecie, to Rozwój Plus przedstawił już własną propozycję zmian dotyczących Trybunału. Miałaby to być ograniczona nowelizacja konstytucji, która nie obejmowałaby kwestii światopoglądowych ani pozostałych kompetencji najważniejszych organów państwa. – Wszystkich sędziów, niesędziów i półsędziów w stan spoczynku i wybory całego składu Trybunału w nowej procedurze – przedstawił założenia polityk.

Nowy mechanizm miałby uniemożliwić jednej większości parlamentarnej przejęcie pełnej kontroli nad Trybunałem. Horała mówił między innymi o wyborze sędziów większością trzech piątych głosów oraz zróżnicowaniu długości ich pierwszych kadencji. Docelowo każdego roku kończyłaby się kadencja jednego z członków TK.

Polityk przyznał, że w obecnym Sejmie uzyskanie większości potrzebnej do zmiany konstytucji byłoby trudne. Zgodnie z art. 235 ustawy zasadniczej konieczne jest poparcie co najmniej dwóch trzecich głosujących posłów oraz bezwzględnej większości senatorów. Horała przekonywał jednak, że żadna ze stron nie przedstawiła dotąd lepszego sposobu trwałego zakończenia konfliktu.

Do idei ustrojowej przebudowy TK przychylnie odniósł się również Karol Nawrocki. Prezydent wskazywał jednak, że zmianami miałby zająć się parlament następnej kadencji.

Horała broni decyzji prezydenta

Wicemarszałek Sejmu stanął także po stronie prezydenta w sporze o ślubowanie sędziów wybranych przez obecną większość. Jego zdaniem Nawrocki może sprawdzać, czy kandydaci spełniają wymogi formalne i czy zostali wybrani zgodnie z procedurą.

Horała przekonywał, że sędziowie zostali wybrani „hurtowo” zamiast na indywidualne kadencje. Zarzucił rządzącym, że wcześniej blokowali obsadzanie zwalnianych miejsc, a następnie przeprowadzili wybór kilku osób jednocześnie.

– Prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowania. Ponieważ były wątpliwości prawne, wysłał prośbę do Sejmu o ich wyjaśnienie – mówił. Ślubowania składane bez fizycznej obecności głowy państwa nazwał natomiast „szopką”.

To jedno z dwóch głównych stanowisk w trwającym sporze prawnym. Wybrani przez Sejm sędziowie twierdzą, że konstytucja przyznaje kompetencję do ich wyboru wyłącznie Sejmowi, a prezydent nie może dokonywać dodatkowej selekcji kandydatów.

Horała oskarża Tuska o podgrzewanie konfliktu

Polityk Rozwoju Plus zarzucił również Donaldowi Tuskowi celowe zaostrzanie sporu. Jego zdaniem premier wykorzystuje konflikt wokół TK do mobilizowania własnych wyborców i odwracania uwagi od sytuacji gospodarczej. – Donald Tusk się tym konfliktem żywi. A powiem delikatnie: druga strona też nie pozostaje bez politycznych korzyści – stwierdził Horała.

Krytycznie ocenił również interwencję policji podczas manifestacji przed siedzibą Trybunału. Zastrzegł, że nie był świadkiem wydarzeń i opiera się na udostępnionych nagraniach oraz relacjach uczestników. Mimo to uznał działania funkcjonariuszy za „zdecydowanie nieprofesjonalne”.

Policja przedstawiała inną wersję wydarzeń, wskazując na naruszanie nietykalności funkcjonariuszy i zrzucanie im nakryć głowy. Horała odpowiedział, że nawet niewłaściwe zachowanie uczestników protestu nie usprawiedliwiałoby użycia nadmiernej siły.

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