TK to tylko przystanek na mapie polaryzacji? Psycholog o politycznej nienawiści

„Mężczyzna z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę pilnującą porządku pod Trybunałem Konstytucyjnym. Został zatrzymany i odpowie przed prawem. Polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Nawrockiego i Kaczyńskiego” – pisze na portalu X premier Donald Tusk. Ponadto mówi też o „otwartej wojnie” o Trybunał Konstytucyjny.

Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele grzmi o „zamachu stanu”. Emocje zdają się sięgać zenitu i wciągać całe społeczeństwo.

Jednak czy obraz, który widzimy w mediach jest rzeczywisty? Czy zaraz nie znajdzie się lepszy powód do podsycania emocji? O tym jak działa i kogo dotyka polaryzacja polskiego społeczeństwa rozmawiamy z dr. Pawłem Koniakiem, ekspertem od psychologii społecznej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Artur Siekaczyński, Wprost.pl: Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego to jeden z tematów, które najmocniej elektryzują dziś media. Czy to dobry przykład polaryzacji, która nas dotyka?

Dr Paweł Koniak: Może dobry, ale zwrócił pan uwagę na ważną rzecz: elektryzuje media. Gdybym wyszedł dziś na swoje osiedle, nie wiem, czy ten temat specjalnie kogokolwiek by poruszał. I to jest pewnie część sedna polaryzacji: są grupy ludzi skupione wokół pewnych spraw, które przyciągają ich uwagę, chociaż sporej części społeczeństwa mogą w ogóle nie interesować.

Nie chcę rozstrzygać samego sporu wokół Trybunału, bo wypowiadam się jako psycholog, nie politolog. Gdyby jednak nie chodziło o TK, znaleźlibyśmy inny temat. Przez ostatni rok przetoczyło się tyle awantur, że nawet trudno je wszystkie przypomnieć.

Każdy powód jest dobry, żeby się pokłócić?

Tak. Świetnie ilustrują to amerykańskie badania Geoffreya Cohena, przeprowadzone ponad dwadzieścia lat temu. Pokazywał liberałom i konserwatystom propozycje dotyczące polityki zasiłkowej. Liberałom bardziej podobały się rozwiązania hojne, konserwatystom te zakładające ograniczenie wydatków. Wszystko wyglądało racjonalnie: ludzie wybierali to, co odpowiadało ich wizji świata.

Wystarczyło jednak powiedzieć, że daną propozycję popierają „nasi” albo „tamci”, a jej treść przestawała mieć znaczenie. Rozwiązanie niezgodne z moimi poglądami, ale popierane przez moich, zaczynało być dobre. Zgodne z poglądami, lecz popierane przez drugą stronę, zaczynało być niedobre. Temu mechanizmowi ulegali zarówno liberałowie, jak i konserwatyści.

Przy Trybunale jest tak samo. Wystarczyłoby zamienić grupy miejscami, a to, co dziś się komuś nie podoba, zaczęłoby mu się podobać, bo robiliby to „jego” politycy.

Powiedział pan, że spór o TK niekoniecznie porusza ludzi na osiedlu. Kiedy jednak polityczne podziały przekładają się na nasze emocje i zachowania?

Zacznijmy od tego, co rozumiemy przez polaryzację.

W tym przypadku nie chodzi po prostu o różnicę poglądów. Poglądy nie są całkowicie nieistotne, ale kluczowe jest to, jak oceniamy własną grupę, czyli zwolenników tej samej strony politycznej, oraz tych po drugiej stronie. Swoich oceniamy lepiej, innych gorzej. Samo w sobie nie jest to niczym niezwykłym, bo ludzie zazwyczaj lepiej oceniają własną grupę.

Problem zaczyna się wtedy, kiedy rozjazd między tymi ocenami się powiększa. I z danych zagranicznych widać, że on rośnie. Nie jest to napędzane przede wszystkim tym, że swoich oceniamy coraz lepiej. Raczej coraz gorzej oceniamy tych drugich. To właśnie polaryzacja afektywna: narastająca niechęć do drugiej grupy przy przekonaniu, że my jesteśmy w porządku.