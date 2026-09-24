Kancelaria Sejmu stawia kropkę w sprawie Berka. „Wszystko napisaliśmy”

Kancelaria Sejmu nie zamierza kontynuować korespondencji z Kancelarią Prezydenta w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jej szef Marek Siwiec zapewnił jednocześnie, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ślubowanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. – Nie będzie dalszej korespondencji, dlatego że napisaliśmy wszystko, co w tej sprawie można napisać – powiedział Siwiec w TOK FM.

Maciej Berek zwrócił się w poniedziałek do Karola Nawrockiego o niezwłoczne wskazanie miejsca i terminu złożenia ślubowania. Sejm wybrał go na sędziego TK 4 września. Jego kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Pałac Prezydencki stawia warunek

Kancelaria Prezydenta zgłasza wątpliwości, czy Berek spełnia wymóg dziesięcioletniego wykonywania zawodu radcy prawnego. Pałac domagał się od Sejmu informacji o sposobie i procedurze weryfikacji jego kwalifikacji.

Berek opublikował wcześniej zaświadczenie samorządu radcowskiego. Wynika z niego, że posiada uprawnienia od 2002 roku, a wykonywanie zawodu zgłosił w latach 2006–2009 oraz ponownie od sierpnia 2012 roku.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że Nawrocki odbierze ślubowanie, jeżeli Berek przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów. Szef KPRP Zbigniew Bogucki wskazywał natomiast, że decyzja jeszcze nie zapadła z powodów leżących po stronie Sejmu.

Siwiec odrzuca tę argumentację. Jego zdaniem przepisy nie przewidują jednego obowiązkowego zestawu dokumentów, a oceny kandydatury dokonała właściwa komisja sejmowa. Marszałek Włodzimierz Czarzasty również ogłosił zakończenie korespondencji z Pałacem.

Berek jest ósmą osobą wybraną przez obecny Sejm do TK. Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga wcześniejszych sędziów. Złożyli oni przysięgę w Sejmie, czego nie uznają Pałac Prezydencki ani prezes TK Bogdan Święczkowski.

Czytaj też:

Święczkowski zapowiada postępowanie wobec trojga sędziów TK. Może dojść do „złożenia urzędu” Czytaj też:

Zaskakująca decyzja Święczkowskiego. „Brak logiki w działaniach prezesa TK”