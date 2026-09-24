Zaskakująca decyzja Święczkowskiego. „Brak logiki w działaniach prezesa TK”

Sejm wybrał sędziów, prezydent nie przyjął ślubowania, a prezes TK nie dopuścił ich do orzekania. Kto dał mu prawo decydowania o składzie Trybunału Konstytucyjnego?
W ostatnich miesiącach 5 sędziom Trybunału Konstytucyjnego kończyły się kadencje, więc Sejm wybrał nowych sędziów. Ale Prezydent nie przyjął od nich ślubowania i w konsekwencji prezes TK nie dopuścił ich do orzekania. W takiej sytuacji TK nie może działać, bo nie ma pełnego składu, który jest niezbędny do orzekania w kluczowych dla państwa sprawach. Dlaczego w tej „trudnej” sytuacji prezes nie przedłużył kadencji tym sędziom, którym się one kończyły?
Warto, aby autorytety prawne wypowiedziały się w tej kwestii, zwłaszcza ci profesorowie prawa konstytucyjnego, którzy twierdzą, że Prezydent może nie przyjąć ślubowania, a brak ślubowania oznacza według nich, że dany sędzia TK nie może orzekać jako sędzia TK.
Zlekceważenie konstytucji
Źródło: Wprost
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