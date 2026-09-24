Zaskakująca decyzja Święczkowskiego. „Brak logiki w działaniach prezesa TK”

W ostatnich miesiącach 5 sędziom Trybunału Konstytucyjnego kończyły się kadencje, więc Sejm wybrał nowych sędziów. Ale Prezydent nie przyjął od nich ślubowania i w konsekwencji prezes TK nie dopuścił ich do orzekania. W takiej sytuacji TK nie może działać, bo nie ma pełnego składu, który jest niezbędny do orzekania w kluczowych dla państwa sprawach. Dlaczego w tej „trudnej” sytuacji prezes nie przedłużył kadencji tym sędziom, którym się one kończyły?

Warto, aby autorytety prawne wypowiedziały się w tej kwestii, zwłaszcza ci profesorowie prawa konstytucyjnego, którzy twierdzą, że Prezydent może nie przyjąć ślubowania, a brak ślubowania oznacza według nich, że dany sędzia TK nie może orzekać jako sędzia TK.

Zlekceważenie konstytucji