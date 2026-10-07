Nawrocki zwleka z ważną decyzją. Prof. Zoll: Tego nie da się wytłumaczyć

W polskich sądach może przybywać problemów z obsadą składów. Powód? 57 asesorów, którzy czekają na powołanie na stanowiska sędziowskie, nadal nie otrzymało nominacji od Karola Nawrockiego.

Asesorzy czekają na decyzję Karola Nawrockiego

W części przypadków minął już maksymalny (czteroletni) czas asesury a bez nominacji nie mogą dalej orzekać ani zajmować się sprawami, które wcześniej zostały im powierzone.

Wszyscy oczekujący przeszli już ocenę kwalifikacji oraz procedurę przed Krajową Radą Sądownictwa. Ich kandydatury zostały następnie skierowane do prezydenta. Na tym etapie procedura została zatrzymana. Zgodnie z konstytucją powołanie sędziego należy do prezydenta, który dokonuje tego na wniosek KRS. Jest to jedna z jego prerogatyw i nie wymaga kontrasygnaty premiera.

Sytuacja jest tym bardziej zastanawiająca, że nie wszyscy asesorzy z tego samego rocznika pozostają bez nominacji. W maju Karol Nawrocki wręczył niektórym akty powołania.

Nawrocki zwleka z nominacjami. Prof. Zoll komentuje

Prof. Andrzej Zoll nie ukrywa zaskoczenia działaniami prezydenta. – Nie wiem, dlaczego ta grupa została pominięta. Nie widzę powodu. Tego się nie da wytłumaczyć. To jest jakieś, mówiąc może trochę brzydko, widzimisię Karola Nawrockiego ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości – ocenił były prezes Trybunału Konstytucyjnego

W opinii eksperta brak nominacji sędziowskich oznacza realną stratę dla wymiaru sprawiedliwości. — Sędziów brakuje, a sprawy trwają miesiącami, jeśli nie latami. Tych ponad 50 asesorów byłoby bardzo potrzebnych, bo to bardzo wiele spraw, które mogliby w ciągu roku załatwić — zaznaczył w rozmowie z „Faktem”.

Były prezes TK podkreślił, że osoby, które czekają na powołanie, mają za sobą specjalistyczne przygotowanie do pracy w wymiarze sprawiedliwości. — To są osoby, które ukończyły Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, szkołę o bardzo wysokim poziomie. Nie mam co do tego wątpliwości. To są osoby świetnie wykształcone i powinny pracować. Nie widzę tutaj żadnego sporu. Nie mam pojęcia, czy istnieje jakaś płaszczyzna tego problemu, która nie jest mi znana — komentował.

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