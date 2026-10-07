Tusk wyraźnie przed Nawrockim. Nowy sondaż przynosi niespodziankę

Wysokie ceny paliw mają w Polsce przede wszystkim zagraniczne źródło. Takie wnioski płyną z najnowszego badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Zdecydowana większość ankietowanych wskazała na prezydenta USA Donalda Trumpa.

Nowy sondaż. Kto odpowiada za wzrost cen paliw?

Respondenci zostali zapytani, kto ich zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw. Odpowiedź dotyczącą amerykańskiego prezydenta wybrało 64,8 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazł się rząd Donalda Tuska. O jego odpowiedzialności za ceny paliw mówiło 25,2 proc. ankietowanych. Znacznie rzadziej wskazywano natomiast na prezydenta Karola Nawrockiego: zrobiło to zaledwie 0,9 proc. respondentów.

Część uczestników badania nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania” zaznaczyło 9,1 proc. badanych.

Polacy o wzroście cen paliw. Wyniki nowego sondażu

Gdy weźmiemy pod lupę wyniki badania okazuje się, że wśród osób głosujących na partie tworzące obóz rządzący – KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050: aż 90,8 proc. wskazało Donalda Trumpa.

W tej grupie na Karola Nawrockiego postawiło 1,8 proc., a na rząd Donalda Tuska zaledwie 1,3 proc. Kolejne 6,1 proc. nie miało zdania.

Odwrotny rozkład odpowiedzi pojawił się wśród wyborców opozycji, czyli PiS, Razem, Konfederacji i partii Grzegorza Brauna. W tej grupie najczęściej wskazywano właśnie rząd Donalda Tuska: 51 proc. badanych.

Donald Trump uzyskał wśród tych wyborców 44,6 proc. wskazań. Karola Nawrockiego wybrało 0,2 proc. respondentów, natomiast 4,1 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Różnice między kobietami a mężczyznami okazały się niewielkie. Donalda Trumpa za osobę najbardziej odpowiedzialną za wzrost cen paliw uznało 66 proc. mężczyzn i 64 proc. kobiet. Rząd Donalda Tuska obwinia 27 proc. mężczyzn oraz 24 proc. kobiet. Winę Karola Nawrockiego uznało 0 proc. mężczyzn i 2 proc. kobiet.

Wzrost cen paliw problematyczny dla Nawrockiego?

W ocenie prof. Jarosława Flisa wyniki sondażu nie są czymś niespodziewanym. – Każdy uważa, że winny jest ten, kogo nie lubi. To, że zwolennicy opozycji uważają, że za wszystko odpowiedzialny jest rząd Donalda Tuska nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Każdy utwierdza się w swoich przekonaniach – ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Jarosław Flis.

– Ciekawe, że większość Polaków ma świadomość, że za wysokie ceny paliw odpowiedzialna jest wojna na Bliskim Wschodzie oraz kryzys w Zatoce Perskiej, który wywołał atak Stanów Zjednoczonych na Iran. Wbrew pozorom większy kłopot może być dla Karola Nawrockiego, który tak bardzo politycznie stawia na Donalda Trumpa – dodał ekspert.

Czytaj też:

Jedna „jaskółka” i koniec. Najnowszy sondaż przynosi fatalne wieści dla koalicji rządzącej Czytaj też:

W PiS zawrzało po ruchu Nawrockiego. „Patrzę na to z politowaniem”